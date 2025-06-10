Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Софийский собор внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому в организации должны увидеть, какие повреждения ему нанесли россияне.

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Российская атака повредила объект, находящийся под защитой ЮНЕСКО

Атака россиян по Киеву, которая состоялась 10 июня, была массированной. Взрывная волна повредила и одну из главных святынь Украины – Софийский собор в центре столицы. Там разрушен карниз центральной абсиды.

Гендиректор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская рассказала корреспондентам Общественного, что она обратилась в организацию ЮНЕСКО. В частности она описала масштабы повреждений.

Представители Организации по вопросам образования, науки и культуры подтвердили, что приедут в Киев, чтобы увидеть повреждения храма.

Я лично сообщила, пока телефонным звонком, потому что написать, как мы должны сделать, соответствующий акт – еще не успели. Сейчас готовятся документы, группа специалистов сидит и готовит акт обследования, того что произошло. Есть специальная форма...Кьяра Бардески,представитель ЮНЕСКО, уведомлена. Они обо всем знают. И должны приехать, чтобы осмотреть памятник,

– рассказала Куковальская.

Директор "Софии Киевской" рассказала, что разрушения собора не очень значительны. Как починить оштукатуренный карниз центральной абсиды – известно. Куковальская только волновалась, чтобы не были разрушены исторические мозаики. К счастью, взрывная волна была не слишком разрушительной благодаря очень большой толщине стен. Древняя мозаика смогла удержаться на стенах и благодаря уникальной системе крепления.

"Я сегодня убедилась в том, что наша реставрационная украинская школа, которая в течение 10 лет реставрировала внутри исторический интерьер собора, оказалась насколько эффективной, что можно этим даже гордиться нашими реставраторами",

– отметила руководительница памятника.

Нели Куковальская добавила, что повреждения в Софийском соборе удастся залатать до осени. Сколько средств это будет стоить – еще не считали.

В ЮНЕСКО также обратился омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Он передал информацию о российской атаке всем международным партнерам, чтобы они могли дать четкую оценку преступлениям врага и усилить мониторинг состояния объектов культурного и духовного наследия Украины.

То, что произошло – не просто архитектурное повреждение. Это целенаправленное покушение на культурную и духовную идентичность нашего народа,

– написал Лубинец.

Российская атака по Киеву также повредила стадион "Спартак" и ряд дипломатических объектов. В Одессе в результате ночного обстрела пострадала киностудия Довженко. Россияне на этот раз нанесли очень много повреждений гражданской инфраструктуры сразу в нескольких городах.