Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Софійський собор внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому в організації мають побачити, які ушкодження йому завдали росіяни.

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Російська атака пошкодила об'єкт, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО

Атака росіян по Києву, яка відбулася 10 червня, була масованою. Вибухова хвиля пошкодила й одну з головних святинь України – Софійський собор в центрі столиці. Там зруйновано карниз центральної абсиди.

Гендиректорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська розповіла кореспондентам Суспільного, що вона звернулася до організації ЮНЕСКО. Зокрема вона описала масштаби пошкоджень.

Представники Організації з питань освіти, науки й культури підтвердили, що приїдуть до Києва, аби побачити пошкодження храму.

Я особисто повідомила, поки телефонним дзвінком, бо написати, як ми маємо зробити, відповідний акт – ще не встигли. Зараз готуються документи, група спеціалістів сидить і готує акт обстеження, того що відбулося. Є спеціальна форма...К'яра Бардескі,представниця ЮНЕСКО, повідомлена. Вони про все знають. І мають приїхати, щоб оглянути пам'ятку,

– розповіла Куковальська.

Директорка "Софії Київської" розповіла, що руйнування собору не дуже значні. Як полагодити тинькований карниз центральної абсиди – відомо. Куковальська лише хвилювалася, аби не були зруйновані історичні мозаїки. На щастя, вибухова хвиля була не надто руйнівною завдяки дуже великій товщині стін. Стародавня мозаїка змогла втриматися на стінах і завдяки унікальній системі кріплення.

"Я сьогодні впевнилась в тому, що наша реставраційна українська школа, яка протягом 10 років реставрувала всередині історичний інтер’єр собору, виявила наскільки ефективною, що можна цим навіть гордитися нашими реставраторами",

– зазначила очільниця пам'ятки.

Нелі Куковальська додала, що пошкодження в Софійському соборі вдасться залатати до осені. Скільки коштів це вартуватиме – ще не рахували.

До ЮНЕСКО також звернувся омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він передав інформацію про російську атаку всім міжнародним партнерам, аби вони могли дати чітку оцінку злочинам ворога та посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України.

Те, що сталося – не просто архітектурне пошкодження. Це цілеспрямований замах на культурну й духовну ідентичність нашого народу,

– написав Лубінець.

Російська атака по Києву також пошкодила стадіон "Спартак" та низку дипломатичних об'єктів. В Одесі внаслідок нічного обстрілу постраждала кіностудія Довженка. Росіяни цього разу завдали дуже багато ушкоджень цивільної інфраструктури одразу в кількох містах.