Полковник запаса раскрыл, какой замысел россиян не осуществился из-за подрыва дамбы на Белгородщине

Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища. Это повлекло за собой разлив воды. В частности, были затоплены вражеские блиндажи, и российская группировка в Волчанске была отрезана от основных сил.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, к каким последствиям может привести атака на Белгородскую дамбу. Также командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил, что именно бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем нанесли удар по дамбе на Белгородщине.

Смотрите также Удар по дамбе Белгородского водохранилища: подтопление зафиксировали на спутниковых снимках

Продолжатся ли удары по Белгородской дамбе?

Свитан заметил, что это был правильный и грамотный удар, который сорвал наступление россиян.

Они действительно готовились на левом берегу Северского Донца развернуть новые наступательные операции для отвлечения украинских войск с Восточного фронта. Их цель была – растянуть по линии фронта наши дополнительные силы,

– подчеркнул военный эксперт.

Соответственно хорошо отработала, по его словам, украинская разведка, потом сначала были нанесены удары HIMARS, после Силы Беспилотных Систем добили дамбу с помощью беспилотников. Сейчас примерно на один метр уменьшилось зеркало воды, а это означает, что она ушла к низовью и не дала возможности россиянам развернуть силы для атаки.

Это зеркальные удары. После того как россияне взорвали Каховское водохранилище, у нас были развязаны руки. Поэтому это не последняя российская дамба, по которой будет нанесен удар,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

ВСУ удалось отсрочить российскую атаку минимум на пару недель. А дальше, вероятно, эта дамба будет добиваться, чтобы подтопить это направление. Таких дамб вдоль линии нашей границы, по его словам, есть примерно 30 – 40, до которых можно достать.

Однако здесь возникает вопрос целесообразности – если бить по ним, то для выполнения чисто военных задач,

– пояснил он.

Также есть предположение, что из-за боевых действий и погодных условий пересохла река Северский Донец до Лимана. И из-за удара по Белгородской дамбе могут быть затоплены позиции врага чуть ли не до Северска и Лимана через реку Оскол и Черный Жеребец.

Северский Донец действительно выходит из этого водохранилища. Там сейчас есть недостаток воды. Однако вряд ли подтопление будет до Лимана. Вероятно оно будет до Волчанска,

– отметил Роман Свитан.

Это может произойти, предположил военный эксперт, если будут падать серьезные дожди, и тогда подтопление возможно южнее Лимана. Поэтому с подрывом Белгородской дамбы был решен тактический вопрос в районе Волчанска.

Какие последствия удара по дамбе Белгородского водохранилища?