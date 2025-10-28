Полковник запаса раскрыл, какой замысел россиян не осуществился из-за подрыва дамбы на Белгородщине
- Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища, что привело к затоплению вражеских позиций и нарушило логистику врага.
- Благодаря ударам по дамбе, российская группировка в Волчанске была отрезана от основных сил.
Украина нанесла удар по дамбе Белгородского водохранилища. Это повлекло за собой разлив воды. В частности, были затоплены вражеские блиндажи, и российская группировка в Волчанске была отрезана от основных сил.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, к каким последствиям может привести атака на Белгородскую дамбу. Также командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" подтвердил, что именно бойцы 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем нанесли удар по дамбе на Белгородщине.
Продолжатся ли удары по Белгородской дамбе?
Свитан заметил, что это был правильный и грамотный удар, который сорвал наступление россиян.
Они действительно готовились на левом берегу Северского Донца развернуть новые наступательные операции для отвлечения украинских войск с Восточного фронта. Их цель была – растянуть по линии фронта наши дополнительные силы,
– подчеркнул военный эксперт.
Соответственно хорошо отработала, по его словам, украинская разведка, потом сначала были нанесены удары HIMARS, после Силы Беспилотных Систем добили дамбу с помощью беспилотников. Сейчас примерно на один метр уменьшилось зеркало воды, а это означает, что она ушла к низовью и не дала возможности россиянам развернуть силы для атаки.
Это зеркальные удары. После того как россияне взорвали Каховское водохранилище, у нас были развязаны руки. Поэтому это не последняя российская дамба, по которой будет нанесен удар,
– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
ВСУ удалось отсрочить российскую атаку минимум на пару недель. А дальше, вероятно, эта дамба будет добиваться, чтобы подтопить это направление. Таких дамб вдоль линии нашей границы, по его словам, есть примерно 30 – 40, до которых можно достать.
Однако здесь возникает вопрос целесообразности – если бить по ним, то для выполнения чисто военных задач,
– пояснил он.
Также есть предположение, что из-за боевых действий и погодных условий пересохла река Северский Донец до Лимана. И из-за удара по Белгородской дамбе могут быть затоплены позиции врага чуть ли не до Северска и Лимана через реку Оскол и Черный Жеребец.
Северский Донец действительно выходит из этого водохранилища. Там сейчас есть недостаток воды. Однако вряд ли подтопление будет до Лимана. Вероятно оно будет до Волчанска,
– отметил Роман Свитан.
Это может произойти, предположил военный эксперт, если будут падать серьезные дожди, и тогда подтопление возможно южнее Лимана. Поэтому с подрывом Белгородской дамбы был решен тактический вопрос в районе Волчанска.
Какие последствия удара по дамбе Белгородского водохранилища?
Украинские силы 25 октября нанесли удары по сооружению дамбы – ее атаковали 3 реактивных снаряда HIMARS. А потом дамбу атаковали беспилотники. Операция Сил Беспилотных Систем называлась "Дамба, ну ты держись, если что!"
Из-за удара по дамбе были подтоплены российские блиндажи, а также усложнилась логистика врага. Летом 2025 года россиянам было значительно легче продвигаться из-за обмеления рек Северский Донец и Волчья. Накопив на этом участке силы, они начали осуществлять наступательные операции, но удар по дамбе разрушил планы оккупантов.
В результате удара по плотине Белгородского водохранилища получил повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регулирование уровня воды. Сейчас ее уровень уже снизился на один метр. Вода, что вытекает, затапливает территорию вокруг, и она прибывает в села, что ниже по течению. Известно, что в зоне затопления может оказаться около 1 тысячи человек.