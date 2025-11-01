Это надо масштабировать: политолог объяснил, какое значение имеет уничтожение "Орешника"

Председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина успешно уничтожила комплекс "Орешник", которым так любил хвастаться Владимир Путин. Это произошло еще позапрошлым летом в Капустином Яру.

Уничтожение "Арешника" – это очень серьезный удар по репутации Кремля. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Лесной, добавив, что есть причины, почему об успешной операции Украина сообщила только сейчас.

Почему важно уничтожение "Арешника"?

"Это пример, который мы должны масштабировать за пределы Украины. Показать тем странам Европы, которые до сих пор боятся ядерной войны и страшного "слова "эскалация", которое навязал им Путин", – сказал политолог.

Украине удалось уничтожить оружие, которым так долго всех запугивала Россия. Видимо, поэтому Путин усилил свои ядерные угрозы, чтобы снова напугать мир. Важно, продолжать такие удары.

К России надо относиться серьезно, но не преувеличивать ее силу в смысле того, что она может везде напасть. Все работает не так. Даже на фронте оккупанты могут мощно давить только на одном – двух направлениях,

– добавил Олег Лесной.

Когда Россия пугает весь мир своим ядерным оружием, то надо смотреть через призму фактов: действительно ли его испытывали, какие были результаты, что удалось. Поэтому стоит относиться к этому серьезно, но реалистично.

Обратите внимание! Полковник запаса Роман Свитан отметил, что для изготовления "Орешника" россиянам нужно 3 месяца. Ракета состоит из тысячи элементов, если один из них повредить – общий механизм не сработает.

Не надо забывать, что если Россия чем-то пугает – значит боится того самого. Если, например, США вступят в гонку вооружений и начнут чаще проводить ядерные испытания, то заставят Путина сильно волноваться.

Что известно о российском "Орешнике"?