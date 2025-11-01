Это надо масштабировать: политолог объяснил, какое значение имеет уничтожение "Орешника"
- Украина уничтожила комплекс "Орешник", что является серьезным ударом по репутации Кремля, это надо масштабировать как пример для стран Европы.
- Уничтожение "Арешника" показывает, что российские ядерные угрозы являются больше информационной манипуляцией, чем реальной угрозой.
Председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина успешно уничтожила комплекс "Орешник", которым так любил хвастаться Владимир Путин. Это произошло еще позапрошлым летом в Капустином Яру.
Уничтожение "Арешника" – это очень серьезный удар по репутации Кремля. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Лесной, добавив, что есть причины, почему об успешной операции Украина сообщила только сейчас.
Читайте также Летит на тысячи километров: аналитики раскрыли параметры российского "Орешника"
Почему важно уничтожение "Арешника"?
"Это пример, который мы должны масштабировать за пределы Украины. Показать тем странам Европы, которые до сих пор боятся ядерной войны и страшного "слова "эскалация", которое навязал им Путин", – сказал политолог.
Украине удалось уничтожить оружие, которым так долго всех запугивала Россия. Видимо, поэтому Путин усилил свои ядерные угрозы, чтобы снова напугать мир. Важно, продолжать такие удары.
К России надо относиться серьезно, но не преувеличивать ее силу в смысле того, что она может везде напасть. Все работает не так. Даже на фронте оккупанты могут мощно давить только на одном – двух направлениях,
– добавил Олег Лесной.
Когда Россия пугает весь мир своим ядерным оружием, то надо смотреть через призму фактов: действительно ли его испытывали, какие были результаты, что удалось. Поэтому стоит относиться к этому серьезно, но реалистично.
Обратите внимание! Полковник запаса Роман Свитан отметил, что для изготовления "Орешника" россиянам нужно 3 месяца. Ракета состоит из тысячи элементов, если один из них повредить – общий механизм не сработает.
Не надо забывать, что если Россия чем-то пугает – значит боится того самого. Если, например, США вступят в гонку вооружений и начнут чаще проводить ядерные испытания, то заставят Путина сильно волноваться.
Что известно о российском "Орешнике"?
- Впервые Россия применила эту ракету 21 ноября 2024 года по Днепру. Оккупанты запустили ее из Астраханской области. Вероятно, целились по критической инфраструктуре, но существенных разрушений не достигли.
- После этого Владимир Путин заявил, что это якобы была гиперзвуковая ракета без ядерного боезаряда. Он назвал это "ответом на агрессию НАТО". Поэтому диктатор еще не раз угрожал нанести повторный удар.
- В Институте изучения войны объяснили, что "Орешник" не является новейшим оружием. Его применение больше напоминает информационную манипуляцию. Впрочем ракета действительно является дальнобойной и может достичь европейских столиц.