Це треба масштабувати: політолог пояснив, яке значення має знищення "Орешника"

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що Україна успішно знищила комплекс "Орешник", яким так любив хизуватися Володимир Путін. Це сталося ще позаминулого літа у Капустиному Яру.

Знищення "Орешника" – це дуже серйозний удар по репутації Кремля. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, додавши, що є причини, чому про успішну операцію Україна повідомила лише зараз.

Читайте також Летить на тисячі кілометрів: аналітики розкрили параметри російського "Орешника"

Чому важливе знищення "Орешника"?

"Це приклад, який ми маємо масштабувати за межі України. Показати тим країнам Європи, які досі бояться ядерної війни та страшного" слова "ескалація", яке нав'язав їм Путін", – сказав політолог.

Україні вдалося знищити зброю, якою так довго всіх залякувала Росія. Мабуть, тому Путін посилив свої ядерні погрози, щоб знову налякати світ. Важливо, продовжувати такі удари.

До Росії треба ставитися серйозно, але не перебільшувати її силу у сенсі того, що вона може всюди напасти. Все працює не так. Навіть на фронті окупанти можуть потужно тиснути лише на одному – двох напрямках,

– додав Олег Лісний.

Коли Росія лякає весь світ своєю ядерною зброєю, то треба дивитися через призму фактів: чи справді її випробовували, які були результати, що вдалося. Тож варто ставитися до цього серйозно, але реалістично.

Зверніть увагу! Полковник запасу Роман Світан зауважив, що для виготовлення "Орешника" росіянам потрібно 3 місяці. Ракета складається з тисячі елементів, якщо один з них пошкодити – загальний механізм не спрацює.

Не треба забувати, що якщо Росія чимось лякає – значить боїться того самого. Якщо, наприклад, США вступлять у гонитву озброєнь і почнуть частіше проводити ядерні випробування, то змусять Путіна сильно хвилюватися.

Що відомо про російський "Орешник"?