Есть военные, погибшие в плену: Украина вернула тысячу тел погибших защитников
- В Украину вернули 1000 тел погибших военнослужащих.
- Среди возвращенных тел есть 5 военнослужащих из списков "тяжелораненых и тяжелобольных", которых должны были обменять по договоренностям в Стамбуле.
В Украину из России 19 августа было возвращено 1000 тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
Среди репатриированных есть несколько тел украинских воинов, погибших в плену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Смотрите также 33 военных и 51 гражданский: 84 украинца вернулись домой из российского плена
Что известно о возвращенных из России телах?
Репатриационные мероприятия 19 августа состоялись в рамках предварительных договоренностей.
Среди тел, что вернули в Украину, есть 5 украинских военнослужащих, которые были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных". Их должны были обменять согласно договоренностям в Стамбуле.
Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан,
– отметили в Коордштабе.
Там также сообщили, что среди возвращенных сегодня "на щите" есть защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.
В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.
Что известно о последних обменах пленными?
14 августа домой из российского плена вернулись 84 украинца: 33 военных и 51 гражданский. Самому старшему – 74 года, самому младшему – 26.
23 июля вернулась группа тяжелобольных и тяжелораненых защитников в возрасте 27 – 66 лет.
А 4 июля Украина вернула из плена раненых и тяжелобольных, а также младше 25 лет воинов.