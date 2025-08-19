В Украину из России 19 августа было возвращено 1000 тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Среди репатриированных есть несколько тел украинских воинов, погибших в плену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращенных из России телах?

Репатриационные мероприятия 19 августа состоялись в рамках предварительных договоренностей.

Среди тел, что вернули в Украину, есть 5 украинских военнослужащих, которые были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных". Их должны были обменять согласно договоренностям в Стамбуле.

Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан,

– отметили в Коордштабе.

Там также сообщили, что среди возвращенных сегодня "на щите" есть защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

