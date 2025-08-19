Укр Рус
24 Канал Головні новини Є військові, що загинули в полоні: Україна повернула тисячу тіл загиблих захисників
19 серпня, 14:03
1

Є військові, що загинули в полоні: Україна повернула тисячу тіл загиблих захисників

Софія Рожик

В Україну з Росії 19 серпня повернули 1000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Серед репатрійованих є декілька тіл українських воїнів, які загинули в полоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також 33 військових і 51 цивільний: 84 українців повернулися додому з російського полону 

Що відомо про повернені з Росії тіла?

Репатріаційні заходи 19 серпня відбулися у межах попередніх домовленостей.

Серед тіл, що повернули в Україну, є 5 українських військовослужбовців, які були у списках "тяжкопоранених  і важкохворих". Їх мали обміняти згідно домовленостей у Стамбулі. 

Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов'язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян,
– наголосили у Коордштабі.

Там також повідомили, що серед повернених сьогодні "на щиті" є захисники з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. 

Найближчим часом будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл. 

 