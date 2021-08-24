Украина закалялась в огне: как менялась армия за 30 лет независимости

Вооруженные силы прошли путь от упадка и массового сокращения до вынужденного и экстренного возрождения в условиях войны с Россией. Об истории перемен сайтк 24 канала рассказали военные эксперты.

В каком состоянии была украинская армия после распада СССР

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла решение о взятии под свою юрисдикцию всех расположенных на украинской территории военных формирований Вооруженных сил и о создании одного из ключевых ведомств – Министерства обороны Украины.

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6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины принимает чрезвычайно важные для военного строительства законы – "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины". В тот же день был утвержден текст Военной присяги, которую в зале Верховной Рады первым составил Министр обороны Украины генерал-полковник Константин Морозов. 3 января 1992 года начался процесс приведения к добровольной присяге на верность народу Украины дислоцированных на украинской территории войск.

Директор фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут рассказывает, что в результате распада СССР Украина получила одну из крупнейших группировок войск, которая объединялась в три военных округа: киевский, одесский и прикарпатский. Также было большое количество авиации.



Директор фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут / Фото – фейсбук Тараса Чмута

Руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Игорь Левченко говорит, что численность личного состава, по состоянию на 1991 год, приближалась к миллиону людей с тысячами танков, боевых машин, артиллерийских систем. Войска, расположенные на территории Украины в советское время, – это войска второго стратегического эшелона.

В частности, на территории Украины было много боеприпасов и горюче-смазочных материалов. То есть, были те материальные ресурсы, которые должны были обеспечивать не только войска, располагавшиеся в Украине, но и первый эшелон, который находился на территории социалистических стран Центрально-Восточной Европы – Польши, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и т. д .

По словам Левченко, граждане других советских постсоветских Республик и те, кто не хотел продолжать службу в Украине, возвращались домой и ехали в Россию. В Украину вернулось около 40 тысяч этнических украинцев.

Во всем этом надо было разобраться. Сразу же возникли проблемы финансового характера. Ситуация с точки зрения управленческо-административной была довольно тяжелая. В тот период начали определять, а что вообще нужно, какими Вооруженные силы Украины должны быть,

– отмечает эксперт.

Тарас Чмут отмечает, что те соединенные части, которые базировались в Украине, входили в один из первых эшелонов противостояния блоку НАТО. Соответственно, перевооружение происходило достаточно современной техникой того времени. В Советском Союзе структура строилась под угрозы и потребность СССР. После его распада необходимо было строить собственную вертикаль и структуру в каждой стране, которая отвечала бы задачам новых независимых государств.

Стоит отметить, что 5 декабря 1994 года Россия, а также США и Великобритания подписали в Будапеште меморандум. Подписанты гарантировали Украине целостность, суверенитет и уважение к границам. Украина обязывалась передать все свои ядерные арсеналы России.

За постсоветский период (1992 – 2012) Украина вошла в группу ведущих мировых экспортеров оружия, однако этот потенциал больше базировался на продаже подержанных вооружений. Так, за это время на украинских предприятиях для поставок на экспорт были сделаны 285 танков и 430 БТР (имеются заказы еще на 50 танков и пару сотен БТР). А вот из хранилищ ВС Украины за те же годы были проданы за границу 1 162 танка, 1 221 ББМ (БРДМ, БМП, БТР), 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых вертолетов, значительное количество средств ПВО.

Сокращение армии и хроническое недофинансирование

По словам Левченко, Украина, как независимое государство, начала определять собственные внешнеполитические и национальные интересы, оценивать угрозы. Она пыталась строить систему обороны и развивать ВСУ в том формате, который бы отвечал объективным задачам и угрозам. Основное, что осуществляло влияние на процесс реформирования, который во многом заключался в сокращении Вооруженных Сил, – финансовый вопрос.

Это привело к сокращению численности Вооруженных сил в последующие годы, списанию избыточного вооружения, утилизации или продаже за границу и к серьезному реформированию структуры ВСУ. Со временем мы отошли от дивизий, перешли к бригадной структуре, отошли от военных округов, многое объединили и вышли на Вооруженные силы образца 2014 года,

– говорит Тарас Чмут.

Экономический кризис в Украине в 90-х годах значительно отразился на Вооруженных силах. Однако сокращение не происходило достаточно быстро в том числе и для того, чтобы обеспечить определенные социальные гарантии для военнослужащих.

Если бы одним махом, грубо говоря, выбросили свыше нескольких сотен тысяч профессиональных военных: офицеров, прапорщиков, сержантов контрактной службы, то определенным образом это могло бы привести к социальной напряженности в обществе. Поэтому эти сокращения происходили постепенно,

– добавляет Левченко.

По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно сокращали, они фактически никак не развивались. Главный вопрос, который решался, – выплата заработной платы военным. Также надо было прокормить тех призывников, которые проходили срочную службу, потому что укомплектование Вооруженных сил происходило за счет служащих срочной службы, добавляет эксперт. Левченко говорит, что с 1991 года менялись и сроки – сначала служили полтора года, потом два.



Как сокращали численность ВСУ с 2003 по 2015 год / Фото – Ukrainian Military Pages

Задачи, которые ставились перед Вооруженными силами

По словам военного аналитика Николая Белескова, численность армии оказалась чрезмерной, поскольку Украина не могла ее финансировать. Кроме того, она не отвечала тем задачам, которые могли быть на 1990-2000 годы.

После 1991 года, когда исчезло такое понятие, как "противостояние между великими державами" и Россия была слабой, то основные задачи, которые стояли перед армией Украины – внутренняя нестабильность. Например, ситуация с Крымом, где в 1990-е годы был сепаратизм. Писались сценарии на случай, если будут местные беспорядки, как применить тогда армию. Речь не шла о полномасштабной войне и агрессии, хотя на самом деле были разные сценарии,

– говорит Белесков.

К системному планированию Украина приблизилась в 2005 – 2006 годах, когда разрабатывались документы и различные сценарии реагирования. Среди них был сценарий и в случае полномасштабной войны, но он не считался актуальным, говорит эксперт. В частности, и потому что российская армия в начале перевооружения и модернизации не имела такого потенциала.

Россия сейчас вышла только на потенциал создания полномасштабных угроз. Те угрозы, которые определялись как основные перед армией Украины до 2014 года – внутренняя нестабильность, терроризм, чрезвычайные ситуации, потому что есть и инженерные части, которые можно привлекать,

– добавляет аналитик.

Игорь Левченко отмечает, что считалось, что в Украины и нет вероятных противников, что "вокруг нас находятся дружественные страны, а максимально, что нам грозит – локальные террористические угрозы".

Например, во время чеченских войн в Российской Федерации или войны в Грузии рассматривался вопрос прорыва каких-то отдельных террористических групп с территорий этих стран на территорию Украины. В дальнейшем задача состояла даже не в том, чтобы уничтожить эти группы, а локализовать район, а уничтожение этих групп ложилось на Национальную гвардию и другие структуры безопасности Украины,

– отмечает эксперт.

По словам Игоря Левченко, в 90-х годах наличие большой численности и техники определенным образом помогло обеспечить безопасность страны от определенных агрессивных действий со стороны России. В частности, в 90-х годах Москва и ее сторонники пытались расшатать ситуацию в Крыму.

Крымский кризис или Холодная война за Крым

Речь идет о событиях 1992 -1994 годов, которые происходили вокруг Крымского полуострова, за распределение Черноморского флота ВМФ СССР между Украиной и Россией, переросшее в попытку России установить полный контроль над полуостровом.

Игорь Левченко отмечает, что вероятность возникновения конфликта была очень высокой. И именно большое количество военных группировок определенным образом "спасло ситуацию, потому что кроме действий небольшого количества СБУ, которые определенным образом локализовали основных пророссийских активистов в Крыму, было введено на территорию Крыма около 60 тысяч войск". Преимущественно это были подразделения Национальной гвардии, которая была создана в 90-х годах. Туда трудоустроили и большое количество военнослужащих.

Она была подчинена президенту, а впоследствии ее расформировали. Однако, в Крыму она сыграла положительную роль,

– добавляет эксперт.

Украина и РФ 9 июня 1995 года подписали соглашение о разделе Черноморского флота бывшего СССР. Таким образом, с 68 боевых кораблей 1-3 ранга, Российская Федерация получила 50 кораблей, в том числе все корабли 1 класса, большинство боеспособных кораблей 2-3 ранга, которые по техническому состоянию и годам строения были лучше кораблей, которые получила Украина. Зато в состав ВМС Украины вошло 18 кораблей, которые в большинстве по техническому состоянию и срокам службы подлежали списанию и исключению из боевого состава флота.

Борьба за Тузлу

В конце 2003 года между Украиной и Российской Федерацией чрезвычайно обострились взаимоотношения, которые грозились превратиться в вооруженный конфликт, а эпицентром и горячей точкой этих осложнений стал остров Коса Тузла.

Почему возник конфликт

С 20-х чисел сентября 2003 года Россия без предупреждения начала работы с сооружением насыпной дамбы. Она должна была соединить Таманский полуостров с Тузлой, чтобы фактически сделать украинский остров частью материальной России.

Тарас Чмут говорит, что во время инцидента вокруг Тузлы Украина противодействовала России, в том числе с готовностью применить оружие. Это привело к тому, что Москва не получила того, что хотела.

Украинская сторона направила ноту протеста в МИД России и стянула к Тузле дополнительные силы. На острове разместили усиленный контингент пограничников, переоборудовали пограничный пост и начали срочное строительство пограничной заставы. К месту конфликта привели корабли и катера украинских военно-морских сил.



Общественный протест в Киеве против попытки аннексии Тузлы в 2003 году / Фото ЕРА

Десять лет спустя Россия начнет войну против Украины, первой фазой которой станет установление контроля над Керченским проливом, захват Тузлы, оккупация Керченского и Крымского полуостровов и, в итоге, аннексия АР Крым.

Конфликт же вокруг острова Коса Тузла был лишь составной многолетней геостратегической операции Российской Федерации по овладению акватории Азовского моря.

Президентство Ющенко и курс на НАТО

Игорь Левченко говорит, что к тому времени, как президентом стал Виктор Ющенко, тенденция в армии была одна – хроническое недофинансирование, отсутствие образцов новой техники, распродажа военного имущества, вооружения, активная торговля в третьи страны тем, что осталось в наследство от СССР.

Когда президентом становится Ющенко, тогда более реально первый раз выдвигается лозунг о членстве в НАТО. В руководящих документах четко определяется, что ВСУ готовятся к членству. Министром обороны становится Анатолий Гриценко, который более или менее эффективно начинает воплощать эту концепцию,

– говорит эксперт.

Ставилась прямая задача – переход на стандарты НАТО. С 2005 по 2009 год в Украине происходит экономическое развитие и на оборону стали выделять больше средств. В частности, начали внедрять такой институт как рядовой сержантский состав контрактной службы нового качества. То есть начали создавать полностью контрактные подразделения и части.

Кроме того, выделялись средства на проведение научно-исследовательских работ и разработку новых образцов и вооружения техники. По словам Игоря Левченко, большинство образцов вооружения техники, которые есть сейчас, а именно крылатая ракета "Нептун", ракетный комплекс "Сапсан", противотанковые комплексы, боевые машины "Дозор" и "Казак" – это разработки, которые начинали разрабатывать во времена Ющенко.

Военный аналитик Николай Белесков отмечает, что к концу правления Кучмы и до конца 2008 года была самая большая системная попытка навести порядок в ВСУ. В частности, был проведен первый оборонительный обзор по стандартам НАТО. Армия была разделена на силы быстрого реагирования и силы усиления.



Военный аналитик Николай Белесков / Фото – Радио Свобода

Сил быстрого реагирования было не так много, говорит эксперт, но они были в постоянной боевой готовности, в частности, для миротворческих операций. При Ющенко также было увеличено финансирование, начали проводить ежегодные масштабные тематические обучения в различных направлениях: в воздушных силах, силах обеспечения, сухопутных войсках.

Была сделана попытка определить сценарии и посмотреть, какие комплекты для этого нужны. Но все это делалось в условиях хронического недофинансирования, особенно до 2014 года. Это была такая "остановка деградации", но развития не было. На развитие не удалось выйти, но действительно за Гриценко, опираясь на первый оборонительный обзор, была первая системная попытка что-то делать, как это происходит в странах НАТО,

– добавил аналитик.

Директор фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут говорит, что правление Ющенко также запомнилось стремительным сокращением сил и выводом миротворческих войск из Ирака.

Украинская миротворческая миссия в Ираке

Участие подразделений Вооруженных сил Украины в Иракской войне проходило в составе коалиционных войск под руководством США с 11 августа 2003 года по 9 декабря 2008 года. Эта зарубежная военная операция является самой масштабной за всю историю независимой Украины. Постоянное военное присутствие в Ираке составляло до 1690 военных. Всего военную службу в Ираке и Кувейте отбыли около 6100 украинцев, 18 из которых погибли и более 40 получили ранения

Во времена Ющенко также состоялась утилизация стратегических бомбардировщиков. Кроме того, существенно трансформировались органы военного управления, уменьшилось количество боевых частей, вооружения и техники. В 2008 – 2009 году происходит экономический кризис, который отразился и на ВСУ в сокращении финансирования.

Внеблоковый статус

После того, как к власти пришел Виктор Янукович, он официально отказался от членства в НАТО. Однако, от программ сокращения Вооруженных сил Украины не отказался. Их сокращают к около 100 тысячам военнослужащих. Игорь Левченко говорит, что из этого количества 10 тысяч – гражданские, которых нельзя относить в боевой состав, потому что это люди, которые выполняли чисто гражданские функции.

Хотя все эксперты тогда прямым текстом говорили, что "если мы отказываемся от членства в НАТО и становимся внеблоковыми, то тогда численность ВСУ надо срочно увеличивать, потому что потребности обороны в условиях отсутствия политических военных союзов требует больше человеческих и материальных ресурсов",

– говорит Игорь Левченко.

По его словам, для обеспечения нормальной обороны Украины в мирное время надо вместе с другими военными структурами около 400 тысяч военнослужащих. Кроме сохранения движения на дальнейшее сокращение Вооруженных сил, был принят ряд других шагов, которые можно считать специально направленными на разрушение обороны Украины, добавляет эксперт.

При совершенно неудовлетворительном уровне финансирования проводилось дальнейшее сокращение, вывод отдельных образцов вооружения и военной техники, снятие ее с вооружения, в частности, зенитно-ракетных комплексов, которые могли еще выполнять свои функции. Часть из них после 2014 года была возвращена в структуру сил и поставлена ​​на боевое дежурство,

– добавляет Левченко.

Официально было объявлено, что курс на профессионализацию Вооруженных сил сохраняется. Также продолжался переход на контрактную службу. Однако, по словам эксперта, это происходило только "на бумаге". Поскольку в условиях экономического кризиса денежное обеспечение контрактников, а именно правительственно-сержантского состава, стало критически малым.

То есть, объявляя о переходе на контрактную службу создавались условия, когда контрактная служба была совершенно не привлекательна для молодых людей, которые потенциально могли служить в Вооруженных силах,

– добавляет эксперт.

По словам Левченко, на контракт полностью была переведена Государственная пограничная служба в Украине. Разница в денежном обеспечении от военнослужащих отличалась в 3 – 5 раз. В этих условиях, когда укомплектовать контрактную службу ВСУ фактически было невозможно, дополнительно было принято решение о отмене срочного призыва.

По словам эксперта, военные получали абсолютно минимальные деньги – это несколько тысяч гривен в месяц.

По моему мнению, сознательно создавалась ситуация, когда укомплектование ВСУ было в критическом состоянии, потому что служить в армии было некому. Условия прохождения службы и подписания контракта были выписаны таким образом, что, фактически, адекватных людей, которые согласятся на такие условия, было критически мало. Можно сказать, что на 2014 год ВСУ были в полуразрушенном состоянии,

– добавляет Игорь Левченко.

Виктор Янукович отменил обязательный призыв на срочную службу в Вооруженные силы. "Не осуществлять в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования (кроме внутренних войск Министерства внутренних дел Украины)", – говорится в указе президента от 14 октября 2013 года.

Во времена Януковича численность армии насчитывала 120 тысяч военных.

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