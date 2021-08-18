Уверенность в том, что 2013 год должен закончиться именно на мажорной ноте, росла с каждой новой победой украинских спортсменов. Их в течение 12 месяцев было немало.

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"Золотой квартет"

Год начался хорошими известиями от украинских зимних амазонок. 3 января Украинская женская сборная по биатлону в эстафетной гонке 4 на 6 километров выиграла золото на этапе Кубка мира. Сине-желтый "квартет" состоял из Юлии Джимы, Валентины Семеренко, Елены Пидгрушной и Виты Семеренко.

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"Квартет" украинских спортсменок / Фото "Украинского биатлона"

Кстати, это была не единственная победа украинских биатлонисток зимы 2013 года. На чемпионате мира по биатлону 9 февраля Елена Пидгрушная завоевала золотую медаль, Вита Семеренко – бронзу.

Дебют Ломаченко

В октябре в Лас-Вегасе на 4 раунде техническим нокаутом закончился поединок Василия Ломаченко против Хосе Рамиреса. Это был дебют Ломаченко на профессиональном ринге.

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Василий Ломаченко и Хосе Рамирес перед поединком / Фото AP

Кличко VS Поветкин

За неделю до этого внимание было приковано к Москве, а именно к поединку Владимира Кличко и Александра Поветкина.

В присущих традициях россияне планировали сделать из схватки показательную пропаганду московского величия. Однако не получилось. В самой рейтинговой спортивной трансляции "РосТВ" на Олимпийском Кличко уверенно деклассировал "Витязя". Владимир с легкостью отстоял чемпионские пояса по версиям:

  • WBA;
  • WBO;
  • IBF;
  • IBO.

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Владимир Кличко отстоял чемпионские пояса / Фото с сайта Klitchko Brothers

Рекордный счет в футболе

И вишенка на торте – футбольный поединок с рекордным счетом. Львов с таким национальным голепадом еще не встречался. Такого и не видела Украина.

Сборная проводила матч квалификации к чемпионату мира. В соперниках – Сан-Марино. Табло после 90 минут зафиксировало невероятные 9:0. Рекорд результативности в одном отдельном матче до сих пор актуален.

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Матч проходил во Львове / Фото "Футбола.ua"

Украинские победы в спорте происходили на фоне тревожных событий в мире. 15 апреля на финише Бостонского марафона с интервалом в 12 секунд произошло 2 взрыва, в результате которых погибли 3 человека и около 280 были ранены.

В результате расследования террористического акта виновными признали выходцев из Киргизии – чеченцев по происхождению. Это братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый из них погиб при задержании, а второго в 2015 году приговорили к смертной казни. В 2020 году приговор заменили на пожизненное заключение.

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Бостонский теракт / Фото EPA

Теракты в Бостоне произошли сразу после трагических новостей из Сирии. На подконтрольной территории Ирака и Сирии боевики провозгласили Исламское Государство Ирак и Леванта. С этого времени аббревиатура ИГИЛ фигурировала в сообщениях о всплесках насилия не только на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Боевики этой организации стояли за рядом терактов в Европе. В 2013 году ИГИЛ успешно принимал под контроль восточную Сирию. В отличие от Аль-Каиды, ИГИЛ вел лояльную политику в отношении местного населения городов, поэтому получил приверженность местных.

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В то же время в 2013 году режим сирийского диктатора Башара Асада казалось будет растоптан. Правительственные войска едва удерживали чуть больше половины Дамаска. Значительная часть города оказалась в руках повстанцев.

С востока надвигался ИГИЛ. Целые кварталы с местными жителями подпитывали сопротивление и помогали бороться с режимом. Чтобы сломить сопротивление повстанцев, асадовцы применили химическое оружие. 21 августа состоялась бомбардировка жилых кварталов Дамаска. От химической атаки погибло почти полторы тысячи человек.

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Вследствие химической атаки пострадали тысячи людей / Фото AFP

Это было время, когда особым образом ощущалась смена эпох. В Британии простились с Маргарет Тэтчер. Все более популярной становится урбанистика. Не последнюю роль в этом сыграл неприятный опыт американских городов, о депрессии которых узнал мир.

Над Сикстинской капеллой пошел белый дым, а вершина Эвереста стала свидетелем еще одного личного рекорда и личного чуда.

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Похороны принцессы Маргарет / Фото Marie Clarie

Железная леди – так ее окрестили в Советском Союзе из-за отвращения к коммунизму. Дома ее называли еще хуже – ведьмой из-за закрытия убыточных шахт. Бывало даже "воровкой детского молока" – за уменьшение расходов на детское питание в школах.

Вместе с тем "железная" Маргарет через непопулярные меры смогла вдохнуть новую жизнь в британскую экономику и была не менее популярной, чем сама королева.

"Нет публичных общих денег. Существуют только деньги налогоплательщиков. Экономику невозможно оздоровить через придумывание все новых и новых раздутых государственных программ. Мы не становимся богаче, получая новый кредит в банке. У правительства нет ничьих денег. Все деньги в бюджете – это деньги чьи-то. Это уплаченные конкретными людьми налоги", – говорила она.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:

Пример Детройта

Кстати, пример того, как неумело можно распоряжаться налогами и почему опасно раздавать популистские социальные обещания – показал американский город Детройт.

Несмотря на помощь федерального правительства, город до сих пор не справляется с финансовыми трудностями и входит в число самых депрессивных регионов в Соединенных штатах. В 2013 году мэрия Детройта пошла на крайние действия.

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Детройт в 2013 году и сейчас / Фото Reddit

"Банкротство наступило в 2013 году. Виной всему – десятки лет неправильного менеджмента, что привело к удару по субсидиям. У них был дефицит бюджета более чем в 350 миллионов долларов. Ко всему этому добавился и долгосрочный долг в 18 миллиардов", – рассказал репортер Дастин Уолш .

Украинцы ждали сближения с Европой. На носу был саммит, на котором ожидалось подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Казалось бы, ничего не предвещало беды.

Брюссель поставил в зависимость путь на интеграцию с Украиной от политических решений. Европа требовала, чтобы Виктор Янукович остановил политические судилища. Говорилось и о заключенном экс-премьере Юлии Тимошенко и представителях ее правительства. В частности, экс-министре внутренних дел Юрии Луценко.

Решающим должна была стать встреча осенью в Вильнюсе на саммите ЕС. Уже в апреле Янукович подписал указ о помиловании Юрия Луценко и экс-министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Оба работали в правительстве осужденной к 7 годам Юлии Тимошенко.

Наши цели относительно интеграции в ЕС базируются на четком европейском выборе украинского народа и закреплены нормами национального законодательства,
– уверял тогда Янукович.

Все указывало на то, что следующим должно стать и освобождение самой Тимошенко. Экономические требования со стороны ЕС Украина тоже выполняла.

Такое сближение с Европой пугало Москву. Кремль пытался любой ценой не выпускать Украину из сферы своих интересов и втягивал в российскую экономическую зону Таможенного Союза.

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Решение по Соглашению об ассоциации торговли с ЕС должно было быть принято на саммите в Вильнюсе. Он планировался на 28 – 29 ноября 2013 года. До этого времени власть должна была позволить на основе парламентского решения выезд Тимошенко из тюрьмы на лечение.

Однако в начале ноября этот вопрос снова завис в воздухе. Россия, используя стратегию "кнута и пряника", начала торговые войны с украинскими продуктами. Это било по нашему бюджету. С другой стороны Москва обещала Януковичу деньги.

21 ноября, за несколько дней до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, украинский Кабмин неожиданно развернулся на 180 градусов и приостановил процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Несмотря на заверения провластных политиков, что ничего страшного не случилось, стало понятно, что Янукович начал разворачивать страну в объятия России.

Начальный Майдан призвал Януковича не упустить шанс на сотрудничество с ЕС. С 21 ноября спонтанные манифестации проходили не только в Киеве, но и в других городах страны.

Начало Евромайдана в Киеве: смотрите видео

В Киеве милиция пыталась оттеснить демонстрантов. Формально – для установления новогоднего городка и рождественской елки, которую должны были ставить перед праздниками. Впоследствии металлическая конструкция елки стала одним из символов революции Достоинства.

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Елка, которая стала символом Революции Достоинства / Фото "Радио Свободы"

24 ноября в Киеве собралось уже более 100 тысяч человек. Демонстрация была призывом к властям продолжить курс страны на евроинтеграцию. Характерно, что на этих мероприятиях практически не было партийной символики. Митинги оппозиции происходили на соседней Майдану Европейской площади.

В Вильнюс украинская делегация все же приехала. Однако никакого соглашения с ЕС Янукович не подписал. Это всколыхнуло страну. Активная патриотическая и проевропейская молодежь стала двигателем дальнейших событий. В Киев начали съезжаться люди с требованием остановить откат на восток. Им в противовес власти регионалов повезли в Киев титушок.

Хронология событий Евромайдана: смотрите видео

В ночь на 30 ноября в Киеве милицейское спецподразделение "Беркут" до крови избило студентов, которые продолжали мирную демонстрацию на Майдане Незалежности. Часть из демонстрантов нашла спасение в стенах Михайловского Собора.

От избиения Беркутом пострадали почти 500 человек. Полторы сотни оказались в больницах с травмами различной тяжести.

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Демонстрация силы вызвала обратную реакцию. Поток людей, несогласных с такими действиями власти, увеличивался. Все громче звучали требования привлечь к ответственности силовиков за немотивированную жестокость.

О страшном окончании 2013 года в Украине – смотрите в программе.