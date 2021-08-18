Українські спортсмени

Упевненість у тому, що 2013 рік повинен закінчитися саме на мажорній ноті зростала із кожною новою перемогою українських спортсменів. Їх впродовж 12 місяців було чимало.

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"Золотий квартет"

Рік почався добрими звістками від українських зимових амазонок. 3 січня Українська жіноча збірна з біатлону в естафетній гонитві 4 на 6 кілометрів виграла золото на етапі Кубка світу. Синьо-жовтий "квартет" складався з Юлії Джими, Валентини Семеренко, Олени Підгрушної та Віти Семеренко.



"Квартет" українських спортсменок / Фото "Українського біатлону"

До речі, це була не єдина перемога українських біатлоністок зими 2013 року. На чемпіонаті світу з біатлону 9 лютого Олена Підгрушна здобула золоту медаль, Віта Семеренко – бронзу.

Дебют Ломаченка

У жовтні у Лас-Вегасі на 4 раунді технічним нокаутом закінчився двобій Василя Ломаченка проти Хосе Раміреса. Це був дебют Ломаченка на професійному рингу.



Василь Ломаченко та Хосе Рамірес перед двобоєм / Фото AP

Кличко VS Повєткін

За тиждень до цього увага була прикута до Москви, а саме до двобою Володимира Кличка і Олександра Повєткіна.

У притаманних традиціях росіяни планували зробити із сутички показову пропаганду московської величі. Однак не вийшло. У найрейтинговішій спортивній трансляції "РосТВ" на Олімпійському Кличко впевнено декласував "вітязя". Володимир з легкістю відстояв чемпіонські пояси за версіями:

WBA;

WBO;

IBF;

IBO.



Володимир Кличко відстояв чемпіонські пояси / Фото з сайту Klitchko Brothers

Рекордний рахунок у футболі

І вишенька на торті – футбольний поєдинок з рекордним рахунком. Львів з таким національним голепадом ще не зустрічався. Такого й не бачила Україна.

Збірна проводила матч кваліфікацій до Чемпіонату світу. В суперниках – Сан-Марино. Табло після 90 хвилин зафіксувало неймовірні 9:0. Рекорд результативності в одному окремому матчі і досі актуальний.



Матч відбувався у Львові / Фото "Футболу.ua"

Теракти у Бостоні

Українські перемоги в спорті відбувались на тлі тривожних подій у світі. 15 квітня на фініші Бостонського марафону з інтервалом 12 секунд відбулось 2 вибухи, в результаті яких загинуло 3 людини і близько 280 було поранено.

В результаті розслідування терористичного акту винними визнали вихідців із Киргизії – чеченців за походження. Це брати Тамерлан і Джохар Царнаєві. Перший з них загинув при затриманні, а другого у 2015 році засудили до смертної кари. У 2020 році вирок замінили на довічне ув'язнення.



Бостонський теракт / Фото EPA

Загострення у Сирії

Теракти у Бостоні відбулися відразу після трагічних новин із Сирії. На підконтрольній території Іраку та Сирії бойовики проголосили Ісламську Державу Іраку і Леванту. З цього часу абревіатура ІДІЛ фігурувала в повідомленнях про сплески насилля не лише на Близькому Сході та в Північній Африці.

Бойовики цієї організації стояли за низкою терактів у Європі. У 2013 році ІДІЛ успішно брав під контроль східну Сирію. На відміну від Аль Каїди, ІДІЛ провадив лояльнішу політику щодо місцевого населення тих міст, тому здобував прихильність місцевих.

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Водночас у 2013 році режим сирійського диктатора Башара Асада здавалося буде розтоптаний. Урядові війська ледь втримували трохи більше ніж половину Дамаску. Значна частина міста опинилася в руках повстанців.

Зі сходу насувався ІДІЛ. Цілі квартали з місцевими мешканцями підживлювали спротив і допомагали боротися із режимом. Щоб зламати опір повстанців, асадівці застосували хімічну зброю. 21 серпня відбулось бомбардування житлових кварталів Дамаска. Від хімічної атаки загинуло майже півтори тисячі людей.



Внаслідок хімічної атаки постраждали тисячі людей / Фото AFP

Прощання з принцесою Маргарет

Це був час, коли особливим чином відчувалася зміна епох. В Британії попрощалися із Маргарет Тетчер. Все популярнішою стає урбаністика. Не останню роль в цьому зіграв неприємний досвід американських міст, про депресію яких дізнався світ.

Над Сикстинською капелою пішов білий дим, а вершина Евересту стала свідком ще одного особистого рекорду і особистого дива.



Похорон принцеси Маргарет / Фото Marie Clarie

Залізна леді – так її охрестили в Радянському Союзі через відразу до комунізму. Вдома її називали ще гірше – відьмою через закриття збиткових шахт. Бувало навіть "крадійкою дитячого молока" – за зменшення видатків на дитяче харчування у школах.

Разом з тим "залізна" Маргарет через непопулярні заходи змогла вдихнути нове життя в британську економіку і була не менш популярною, ніж сама королева.

Важливо! 8 квітня 2013 року Маргарет Тетчер відійшла у засвіти на 87 році життя.

"Немає публічних загальних грошей. Існують лише гроші платників податків. Економіку неможливо оздоровити через придумування все нових і нових роздутих державних програм. Ми не стаємо багатшими, отримуючи новий кредит в банку. В уряду немає нічиїх грошей. Всі гроші в бюджеті – це гроші чиїсь. Це сплачені конкретними людьми податки", – казала вона.

Дивіться повний випуск програми "Україна 30" на 24 каналі:

Приклад Детройта

До речі, приклад того, як невміло можна розпоряджатися податками і чому небезпечно роздавати популістичні соціальні обіцянки – показало американське місто Детройт.

Попри допомогу федерального уряду місто досі не дає ради із фінансовими труднощами і входить до переліку найбільш депресивних регіонів у Сполучених Штатах. У 2013 році мерія Детройта пішла на крайні дії.



Детройт у 2013 році та зараз / Фото Reddit

"Банкрутство наступило у 2013 році. Виною всьому – десятки років неправильного менеджменту, що призвело до удару по субсидіях. У них був дефіцит бюджету в понад 350 мільйонів доларів. До всього цього додався і довгостроковий борг у 18 мільярдів", – розповів репортер Дастін Уолш.

Зближення з Європою

Українці чекали зближення з Європою. На носі був саміт, на якому очікувалося підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Здавалося б, нічого не віщувало біди.

Брюссель узалежнив шлях на інтеграцію з Україною від політичних рішень. Європа вимагала, щоб Віктор Янукович зупинив політичні судилища. Мовилось і про ув'язнену експрем'єрку Юлію Тимошенко та представників її уряду. Зокрема, ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Вирішальною мала стати зустріч восени у Вільнюсі на саміті ЄС. Вже у квітні Янукович підписав указ про помилування Юрія Луценка та ексміністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука. Обидвоє працювали в уряді засудженої до 7 років Юлії Тимошенко.

Наші цілі щодо інтеграції в ЄС базуються на чіткому європейському виборі українського народу і закріплені нормами національного законодавства,

– запевняв тоді Янукович.

Все вказувало на те, що наступним має стати і звільнення самої Тимошенко. Економічні вимоги зі сторони ЄС Україна теж виконувала.

Налякана Москва

Таке зближення з Європою лякало Москву. Кремль намагався за будь-яку ціну не випускати Україну із сфери своїх інтересів і втягував у російську економічну зону Митного Союзу.

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Рішення щодо Угоди про Асоціацію торгівлі з ЄС мало бути прийняте на саміті у Вільнюсі. Він планувався на 28 – 29 листопада 2013 року. До цього часу влада мала дозволити на основі парламентського рішення виїзд Тимошенко з в'язниці на лікування.

Однак на початку листопада це питання знову підвисло у повітрі. Росія, використовуючи стратегію "батога і пряника", почала торгові війни з українськими продуктами. Це било по нашому бюджету. З іншого боку Москва обіцяла Януковичу гроші.

Довідка. Борг Януковича – гроші, які отримали від Росії представники тодішньої влади для підтримки і розбудови подальшого партнерства в рамках Митного Союзу. Загалом Москва обіцяла Януковичу і уряду Азарова 15 мільярдів євро. В Україну прийшли лише 3 мільярди із першого траншу обіцяної суми, які одразу ж були заплачені російському "Газпрому" в рамках додаткових газових угод.

21 листопада, за кілька днів до Вільнюського саміту східного партнерства, український Кабмін неочікувано розвернувся на 180 градусів і призупинив процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Попри запевнення провладних політиків, що нічого страшного не трапилося, стало зрозуміло, що Янукович почав розвертати країну в обійми Росії.

Початок Євромайдану

Початковий Майдан закликав Януковича не змарнувати шанс на співпрацю з ЄС. З 21 листопада спонтанні маніфестації відбувалися не лише в Києві, а й в інших містах країни.

Початок Євромайдану у Києві: дивіться відео

У Києві поліція намагалася відтіснити демонстрантів. Формально – для встановлення новорічного містечка і різдвяної ялинки, яку мали ставити перед святами. Згодом металева конструкція ялинки стала одним із символів Революції Гідності.



Ялинка, яка стала символом Революції Гідності / Фото "Радіо Свободи"

24 листопада у Києві зібралося вже понад 100 тисяч людей. Демонстрація була закликом до влади продовжити курс країни на Євроінтеграцію. Характерно, що на цих заходах практично не було партійної символіки. Мітинги опозиції відбувалися на сусідній до Майдану Європейській площі.

У Вільнюс українська делегація таки приїхала. Однак ніякої угоди з ЄС Янукович не підписав. Це сколихнуло країну. Активна патріотична і проєвропейська молодь стала рушієм подальших подій. До Києва почали з'їжджатися люди з вимогою зупинити відкат на схід. Їм на противагу влада регіоналів повезла до Києва тітушок.

Хронологія подій Євромайдану: дивіться відео

Ріки крові на Майдані

У ніч на 30 листопада у Києві міліцейський спецпідрозділ "Беркут" до крові побив студентів, які продовжували мирну демонстрацію на Майдані Незалежності. Частина з демонстрантів знайшла порятунок у стінах Михайлівського Собору.

Від побиття беркутівцями постраждали майже 500 людей. Півтори сотні опинились в лікарнях з травмами різної тяжкості.

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Демонстрація сили викликала зворотну реакцію. Потік людей незгідних з такими діями влади збільшувався. Все гучніше звучали вимоги притягнути до відповідальності силовиків за невмотивовану жорстокість.

Більше випусків програми "Україна 30" можна переглянути за посиланням.

Про страшне закінчення 2013 року в Україні – дивіться у програмі.