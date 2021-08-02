Сегодня армянину, участнику Революции Достоинства, Герою Украины Сергей Нигояну исполнилось бы 28 лет. Его семья переехала в Украину из приграничного с Азербайджаном села Навур в 1992 году, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе.

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Сергей родился в 1993 году и проживал в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области. Он единственный сын у Венеры и Гагика Нигоянов.



Сергей Нигоян во время Революции Достоинства / Фото – "Небесная Сотня"

Революция Достоинства в Украине

На Майдан Сергей Нигоян приехал один. Сначала сосед довез его до Днепропетровска. Там он искал, где собираются активисты. Однако, после нескольких часов поисков по городу решил не ждать: купил билет и через несколько часов прибыл в столицу. 8 декабря был уже здесь.



Сергей Нигоян во время Революции Достоинства / Фото – "Небесная Сотня"

О своем решении родителей Сергей не предупредил. Впоследствии Гагик Нигоян расскажет, что сын позвонил ему уже из Киева. Однако, несмотря на все убеждения отца, домой не вернулся. Во время Революции Достоинства Сергей Нигоян был охранником и одним из бойцов 3-й сотни Самооборона Майдана. Жил в палатках вместе с активистами из Ивано-Франковской и Львовской областей.

На Майдан привело то, что я не смог спокойно реагировать на то, что "Беркут" побил тех студентов, таких же граждан, как я. Буду стоять до последнего, хоть через кровь, но все равно,

– сказал Сергей на одном из видео, которое сняли во время протестов.

21 января в правительственных газетах были напечатаны "диктаторские законы", большинство из которых вступили в силу на следующий день – 22 января, в День Соборности и Свободы Украины. Именно эти дни между 16 и 22 января стали первым этапом "горячей фазы" Революции Достоинства.



Сергей Нигоян во время Революции Достоинства / Фото – "Шимчук Назар"

В декабре, с Сергеем записали видео на фоне баррикад, где он читает Шевченко.

20-летний Сергей Нигоян получил смертельное ранение 22 января 2014 года около шести утра, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом", а на мосту Патона люди формировали "живую цепь Соборности". Жизнь Сергея оборвалась от тяжелых ранений в голову, шею и грудь, вызванных свинцовой картечью во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского. Тогда "Украинская правда" писала, что погибшему активисту начали оказывать медицинскую помощь тогда, когда он уже был без сознания. Его раны осматривали, начали сразу проводить реанимацию, непрерывный массаж сердца, однако это не помогло.

Как пишет издание "Рубрика", родители активиста узнали о смерти сына из новостей. Они засыпали и просыпались во время трансляций из центра столицы. Когда по телевидению объявили, что среди убитых – армянин, мать Сергея не поверила, что речь идет именно о ее сыне. Отец – Гагик Нигоян понял сразу. Он вышел на улицу покурить и услышал, как жена закричала: по новостям показали погибших.



Отец Сергея Нигоян – Гагик / Фото – "Рубрика"

В память о Сергее, для воплощения его мечты в жизнь, Общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" ввела Награду имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, в рамках которой ежегодно проводится конкурс творческих работ в его честь.

Награда призвана поддерживать молодых украинских художников, которые, как и Сергей, видят в творчестве основополагающие критерии современной Украины, стремятся к созданию новых форм и смыслов искусства.

Каким помнят Сергея Нигояна?

Киевлянка, волонтер и участница Революции Достоинства Юлия Смирнова познакомилась с Сергеем Нигояном во время Революции Достоинства. Вспоминает, что парень решил приехать в Киев после того, как увидел по телевизору, как "Беркут" бьет студентов. На Майдане Сергей жил возле Лядских ворот, где был домик "Отпора"("Відсічі") и палатки Калуша. Там Сергей все время ночевал.

Какой он был для меня? Очень хороший, милый, чистосердечный. Однажды перед Рождеством, мы сидели возле бочки и говорили об Украине. Мы были уставшие от этой борьбы, потому что нам казалось, что ничего не происходит и все плывет само по себе,

– рассказала волонтер.

И добавила: "Я помню, как мы жалуемся, а он такой говорит: "Чего вы ноете? Вам Бог дал такую ​​возможность. Боритесь, все будет. Вы наоборот должны благодарить Бога, что вышли на Майдан и у вас есть эта возможность – бороться". Я это очень запомнила".

Юлия Смирнова вспоминает, как после Рождества во время разговора с Сергеем, предложила ему зарегистрироваться в Facebook. В ночь, когда его убили, активистка замерзла и возвращалась в палатку.

По дороге я встретила Сергея и тогда он сказал: "Я уже зарегистрировался, я тебя добавляю в друзья". Я хотела с ним поговорить, а он сказал, что "потом, потому что бежит на баррикаду на Грушевского". После мы уже не поговорили,

– рассказала Юлия Смирнова.

Около двух ночи волонтер поехала домой. "У меня поднялась температура, а муж остался на ночь. И где-то в 8 утра он мне позвонил и сказал, что Сергея Нигояна убили. Кем для меня был Сергей? Стойкостью, спокойствием. Он никогда не суетился. Он верил в победу и в Бога. Он всегда будет для меня милым человеком нашей борьбы с Майдана", – рассказала она.