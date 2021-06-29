Об этом 28 июня сообщил Уэйн Маротто – американский полковник. По его словам, войска США в Сирии были атакованы многочисленными ракетами примерно в 19:44 по местному времени.
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Военнослужащий также уточнил, что раненых или жертв, к счастью нет. Сейчас американские силы оценивают размер нанесенного ущерба. Впоследствии пообещали обнародовать больше информации.
Реакция на обстрел
Американцы нанесли ответный удар, отметил Маротта. Он подчеркнул, что вооруженные силы США в Сирии действовали в рамках самообороны и нанесли контрудар по позициям, с которых запустили ракеты.
Кто совершил ракетную атаку против военных из США – неизвестно. Впрочем, источник CNN в Минобороны США отметил, что ракеты могли запустить проиранской силы.
США с воздуха атаковали проиранские силы
- Накануне американские военные по приказу президента Байдена атаковали проиранские силы на границе Ирака и Сирии. Говорится, в частности, о поддерживаемых Ираном ополченцах.
- Штаты атаковали с воздуха 2 оперативные объекты и хранилища оружия в двух местах в Сирии и в одном в Ираке. Все они расположены вблизи границы двух государств.