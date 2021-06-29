Об этом 28 июня сообщил Уэйн Маротто – американский полковник. По его словам, войска США в Сирии были атакованы многочисленными ракетами примерно в 19:44 по местному времени.

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Военнослужащий также уточнил, что раненых или жертв, к счастью нет. Сейчас американские силы оценивают размер нанесенного ущерба. Впоследствии пообещали обнародовать больше информации.

Реакция на обстрел

Американцы нанесли ответный удар, отметил Маротта. Он подчеркнул, что вооруженные силы США в Сирии действовали в рамках самообороны и нанесли контрудар по позициям, с которых запустили ракеты.

Кто совершил ракетную атаку против военных из США – неизвестно. Впрочем, источник CNN в Минобороны США отметил, что ракеты могли запустить проиранской силы.

Обратите внимание! Некоторые ракеты приземлились в непосредственной близости от американских войск.

США с воздуха атаковали проиранские силы