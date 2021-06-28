Под прицел Штатов попали поддерживаемые Ираном ополченцы. Они ранее неоднократно с беспилотников вели огонь по персоналу и объектам США и Ирака.

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Детали обстрела США

Соединенные Штаты с воздуха атаковали два оперативных объекты и хранилища оружия в двух местах в Сирии и однин в Ираке. Все они расположены вблизи границы двух государств.

Атакованы объекты использует поддерживаемое Ираном группировки "Хезболла".

Сигнал Байдена Ирана

Американское Минобороны отмечает, что этим авиаударом Джо Байден намеревался продемонстрировать, что будет действовать для защиты персонала США.

Пентагон подчеркнул, что американские войска находятся в Ираке по приглашению местного правительства и с единственной целью – помочь Ираку в борьбе с "ИДИЛ".

Военные США в Ираке: коротко