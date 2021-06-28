Під приціл Штатів потрапили підтримувані Іраном ополченці. Вони раніше неодноразово з безпілотників вели вогонь по персоналу й об'єктах США й Іраку.

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Деталі обстрілу США

Сполучені Штати з повітря атакували два оперативні об'єкти й сховища зброї у двох місцях у Сирії й одному в Іраку. Усі вони розташовані поблизу кордону двох держав.

Атаковані об'єкти використовує підтримуване Іраном угруповання "Хезболла".

Сигнал Байдена Ірану

Американське Міноборони зазначає, що цим авіаударом Джо Байден мав намір продемонструвати, що діятиме для захисту персоналу США.

Пентагон наголосив, що американські війська перебувають в Іраку на запрошення місцевого уряду й з єдиною метою – допомогти Іраку в боротьбі з "ІДІЛ".

Військові США в Іраку: коротко