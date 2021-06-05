Особенно насыщенным на революционные события был не такой уж и длинный промежуток между последними годами Первой мировой войны и началом второй. За эти годы успели быстро и часто довольно кроваво сменить систему управления – или хотя бы попытаться это сделать – ирландцы, египтяне, испанцы, мексиканцы и масса других народов.

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И это не говоря уже об Октябрьском перевороте, последствия которого едва ли не полмира расхлебывает до сих пор. Во второй половине столетия тоже случались революции, заметно влиявшие на ход истории.

Например, югославская, отгремевшая уже буквально под занавес века и лишившая власти авторитарного диктатора Милошевича. Или чуть более ранее восстание курдов и шиитов в Ираке, жестоко подавленное Саддамом Хуссейном, но во многом ставшее прологом к скорому его свержению.

Последствия свержения монархии в Иране

Однако самым заметным из революционных событий второй половины XX века определенно стало свержение монархии в Иране и установление там диктатуры богословов-аятолл.

Во многом благодаря этим событиям, произошедшим на рубеже 1970-х и 1980-х годов, Ближний Восток превратился в зону постоянной нестабильности, появились на свет Аль-Каида и ИГИЛ, да и в целом в мире добавилось хаоса и беспорядка. Иран всегда был особенной страной, заметно отличавшейся от арабских, турецких и центральноазиатских соседей языком, культурой и, особенно, религией.

В XVI, XVII и XVIII веках правители, дабы защитить себя от недружественных или потенциально недружественных окружающих Иран государств, обратили большинство иранцев в шиизм – мистическую, основанную на культе мученичества ветвь ислама.



Ближний Восток превратился в зону постоянной нестабильности / Фото AP

Правители посчитали, что приняв шиизм, иранцы уже ни за что не согласятся подчинятся исповедующим суннизм туркам или арабам. Они буквально насильно обратили суннитское большинство населения в шиитское.

Отличия двух ветвей одной веры

Главное отличие двух этих ветвей одной веры заключается в разных подходах к определению того, кто может стоять во главе всех мусульман мира. Сунниты считают, что лидером способен быть любой знающий священные тексты мужчина из племени Курейшитов – того самого, к которому принадлежал исламский пророк Мухаммед.

Шииты же настаивают на том, что лидерство навсегда было закреплено за прямыми потомками пророка по линии его зятя Али. Этим потомкам шииты приписывают чудесные умения, вроде знания тайн вселенной и предвидения будущего. Всего таких особенных людей, их называют имамами – было 12.

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Причем последний, преследуемый завистниками и опасавшийся за свою жизнь, в какой-то момент примерно тысячу лет назад просто исчез. Шииты говорят: ушел в сокрытие, перешел в некую мистическую непостижимую форму существования, из которой вернется в мир накануне конца времен, но не оставил людей и руководит верующими через древние тексты и некие знамения, толковать которые могут ученые-богословы.

С суннитской точки зрения все это звучит как ересь, как насмешка над их верой. И именно поэтому иранские правители так старались обратить своих подданных в чуждую соседям религию, ведь для иранцев это сделало могущественных правителей-суннитов из окружающих стран если не врагами, то, по крайней мере, опасными чужаками.

Шииты – меньшинство в современном исламском мире. Их всего 10% от общего числа мусульман. В Иране же их подавляющее большинство, больше 90% от населения страны.

Кто принимал участие в разгроме монархии

Однако до относительно недавних пор Иран не был религиозным шиитским государством. В нем правили светские монархи-шахи, которые аскетическому мистицизму шиизма предпочитали западный шик. Это их и подвело, в самом конце 1970-х годов прошлого века последний шах Мохаммад Реза Пахлави, был свергнут и бежал из страны.



Последниим шахом стал Мохаммад Реза Пахлави / Фото AP

В разгроме монархии, слишком быстро проводившей прозападные реформы, без оглядки на довольно консервативное и часто нищающее в результате реформ население – принимали участие самые разные силы, среди революционеров были:

анархисты;

социалисты;

националисты.

Но самой заметной революционной силой стали сторонники строительства абсолютно нового, основанного на шиитской религиозной идеологии государства, управлять которым должны те самые богословы, понимающие распоряжения и подсказки сокрытого имама.

Они в итоге и пришли к власти, вернее, привели на ее вершину проповедников-аятолл, уверяющих, что слышат и понимают голос бога, который говорит с ними через богословские тексты. Эти люди и сейчас правят в Иране, причем, им подчинены все остальные ветви и органы власти. Парламент, правительство, суды, даже президент подчинены шиитским старейшинам.

Реакция на победу иранской революции

Для остального исламского мира победа иранской революции была довольно тревожным предзнаменованием. Во всем исламском мире тогда правили президенты, монархи и премьеры-сунниты. У многих из них, включая правителей Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, хватало подданных-шиитов.

Правители эти всерьез боялись, что их шиитское население окажется более лояльным по отношению к Ирану, чем к ним самим. Поэтому неудивительно, что многие исламские страны поддержали напавший на Иран вскоре после революции соседний Ирак.



Саддам Хуссейн был суннитом / Фото AP

Вот уж кому было что терять, так это его правителю Саддаму Хуссейну, ведь он был суннитом во главе страны с шиитским большинством населения. Иран тогда выстоял и многому в той войне научился, Его правители быстро нашли союзников по всему региону.

Они просто взяли под свою опеку шиитов по всему ближнему востоку, вооружив, например, который год успешно воюющих против центрального правительства Йемена повстанцев-хуситов.

Что известно о ливанской Хезболле

Но самым известным детищем аятолл стала ливанская Хезболла – организация местных шиитов, прямо провозглашающая своей целью повторение в Ливане иранской исламской революции. Помогал Иран и Сирии, правящий в которой клан Асадов относится к таинственной секте алавитов, которых из политических соображений, с натяжкой, но признали ответвлением шиизма.

Без иранских денег и другого участия, скорее всего, Ливан и Сирия сейчас были бы совсем иными, и не только они.

Иранцы не ограничиваются помощью единоверцам и активно снабжают оружием и деньгами еще и суннитский ХАМАС в Секторе Газа. Не скрывая при этом, что с его помощью хотят уничтожить Израиль, который вообще считают главнейшим из своих врагов в регионе.

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Кроме того, с помощью ХАМАС Иран пытается доказать суннитскому миру, что он свой и для него тоже, что он готов и может стать главным государством всего исламского мира. Заменить собой все новые и старые монархии и плутократии региона.

И это здорово пугает богатых и влиятельных соседей Ирана, заставляя их тратить миллиард за миллиардом на все новое вооружение для защиты от революционных шиитов, что только добавляет нестабильности в и без того не самый спокойный регион.