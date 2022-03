Украинцев просят максимально распространять информацию об ударе по телевышке

Верховная Рада Украины призвала граждан спамить и ретвитить сообщения о подбитой Киевской телебашне. Украинцев призывают сделать это в сети Twitter.

В ВР призвали граждан максимально распространять информацию о том, что российские оккупанты попали в телебашню в Киеве.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения

Информационное войско! Максимальная мобилизация!!!!

Спамим и ретвитим с комментарием! Тексты в закрепленных (хотя уже должны знать наизусть!):

Where is your help, #Europe & @NATO?

Close the sky over #Ukraine!

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!