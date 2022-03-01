Украинцев просят максимально распространять информацию об ударе по телевышке

1 марта 2022 , 17:48
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Источник:

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины призвала граждан спамить и ретвитить сообщения о подбитой Киевской телебашне. Украинцев призывают сделать это в сети Twitter.

В ВР призвали граждан максимально распространять информацию о том, что российские оккупанты попали в телебашню в Киеве.

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Полный текст сообщения

Информационное войско! Максимальная мобилизация!!!!
Спамим и ретвитим с комментарием! Тексты в закрепленных (хотя уже должны знать наизусть!):

Where is your help, #Europe & @NATO?
Close the sky over #Ukraine!
Exclude russia from the @UN Security Council!
@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN
#StopPutin #StopRussia

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Автор: Ярослава Прадід