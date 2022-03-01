Українців просять максимально поширювати інформацію про удар по телевежі
Джерело:Верховна Рада України
Верховна Рада України закликала громадян спамити та ретвітити повідомлення про підбиту Київську телевежу. Українців закликають це зробити в мережі Twitter.
У ВР закликали громадян максимально поширювати інформацію про те, що російські окупанти влучили у телевежу в Києві.
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Повний текст повідомлення:
"Інформаційне військо! Максимальна мобілізація!!!!
Спамимо та ретвітимо з коментарем! Тексти в закріплених (хоча вже маєте знати напам'ять!):
Where is your help, #Europe & @NATO?
Close the sky over #Ukraine!
Exclude russia from the @UN Security Council!
@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN
#StopPutin #StopRussia"
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