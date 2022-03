У ВР закликали громадян максимально поширювати інформацію про те, що російські окупанти влучили у телевежу в Києві.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення:

"Інформаційне військо! Максимальна мобілізація!!!!

Спамимо та ретвітимо з коментарем! Тексти в закріплених (хоча вже маєте знати напам'ять!):



Where is your help, #Europe & @NATO?

Close the sky over #Ukraine!

Exclude russia from the @UN Security Council!

@POTUS @eucopresident @vonderleyen @Europarl_EN

#StopPutin #StopRussia"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!