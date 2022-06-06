Украинцы будут помнить, – Зеленский об убитом литовском кинорежиссере Мантасе Кведаравичюсе

В Украине погиб кинорежиссер Мантас Кведаравичюс, создавший фильм о войне. Кино он посвятил Мариуполю.

Речь о Кведаравичюсе произнес президент Украины Владимир Зеленский.

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"Если мы живем в каком-то мире, мы слышим какие-то песни или радио, смотрим какое-то кино – это все, что создает нас, создает наш менталитет., – это слова Мантаса Кведаравичюса. Он сказал их, комментируя свой фильм, посвященный Мариуполю ", – отметил Зеленский.

Создавал искусство для жизни

Президент назвал фильм "Мариуполис 2" Кведаравичюса, показывающим, как война влияет на город, меняет людей.

И это вроде бы простые слова, но они действительно о том, как определяется, какова жизнь у людей, каковы они люди. Само искусство, культура, во всех формах и всеми смыслами формируют людей, учат их. Или же наоборот – закрывают во тьме, во лжи,

– сказал Зеленский.

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Он добавил, что влияние на людей является ответственностью кино, книг, песен и радио. То есть всего, что мы слышим, видим, читаем. Поэтому важно нести правду, важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить.

"Украинцы будут помнить Мантаса как человека, который был именно таким. Он ценил жизнь и всегда четко высказывался против того, что угрожает жизни, на его взгляд. А его взгляд был очень внимательным. Прошу вас, чтобы ваш взгляд был там самым внимательным, чтобы вы так же поддерживали жизнь и чтобы помнили об Украине, Мариуполе и что эта война, унесшая жизнь Мантаса, война России и Украины, должна закончиться как можно быстрее», – подчеркнул президент.

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Как погиб литовский кинохудожник

Оккупанты захватили в плен Мантаса Кведаравичюса. Впоследствии они застрелили его , а тело просто выбросили. Жена режиссера приехала из Литвы и под обстрелами нашла тело мужчины.

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