В память о создателе онлайн-кинотеатр Takflix решил выпустить документальную ленту. Мировая премьера прошла на Берлинском международном кинофестивале.

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Стоит отметить, что 50% продажи билетов передадут мариупольским организациям, которые помогают с эвакуацией горожан, говорится о:

"Платформа ТЮ";

"ТворчСхід";

"Пілігрим".

Что известно о "Мариуполисе" Это документальный фильм 2016 года о повседневной жизни Мариуполя. В шаге от города происходит война, но люди пытаются продолжать жить. Звуки выстрелов слышны в черте города. Бомбы падают в море, но люди уже привыкли.

Кведаравичюс снимал Мариуполь годами

Мантас Кведаравичюс годами снимал Мариуполь, а после начала полномасштабного вторжения вернулся в город, чтобы задокументировать военные преступления России.

Литовский режиссер погиб в городе 2 апреля, когда в его машину попала российская ракета.

Обратите внимание! Мариуполь является одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Более месяца город находится в осаде. Около 90% зданий разрушены, более 5 000 человек погибли, около 30 000 человек принудительно вывезены на подконтрольные России территории.

Трейлер к фильму "Мариуполис": смотрите видео