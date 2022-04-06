В память о создателе онлайн-кинотеатр Takflix решил выпустить документальную ленту. Мировая премьера прошла на Берлинском международном кинофестивале.
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Стоит отметить, что 50% продажи билетов передадут мариупольским организациям, которые помогают с эвакуацией горожан, говорится о:
- "Платформа ТЮ";
- "ТворчСхід";
- "Пілігрим".
Что известно о "Мариуполисе"
Это документальный фильм 2016 года о повседневной жизни Мариуполя. В шаге от города происходит война, но люди пытаются продолжать жить.
Звуки выстрелов слышны в черте города. Бомбы падают в море, но люди уже привыкли.
Кведаравичюс снимал Мариуполь годами
Мантас Кведаравичюс годами снимал Мариуполь, а после начала полномасштабного вторжения вернулся в город, чтобы задокументировать военные преступления России.
Литовский режиссер погиб в городе 2 апреля, когда в его машину попала российская ракета.
Трейлер к фильму "Мариуполис": смотрите видео