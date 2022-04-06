В память о создателе онлайн-кинотеатр Takflix решил выпустить документальную ленту. Мировая премьера прошла на Берлинском международном кинофестивале.

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Стоит отметить, что 50% продажи билетов передадут мариупольским организациям, которые помогают с эвакуацией горожан, говорится о:

  • "Платформа ТЮ";
  • "ТворчСхід";
  • "Пілігрим".

Что известно о "Мариуполисе"

Это документальный фильм 2016 года о повседневной жизни Мариуполя. В шаге от города происходит война, но люди пытаются продолжать жить.

Звуки выстрелов слышны в черте города. Бомбы падают в море, но люди уже привыкли.

Кведаравичюс снимал Мариуполь годами

Мантас Кведаравичюс годами снимал Мариуполь, а после начала полномасштабного вторжения вернулся в город, чтобы задокументировать военные преступления России.

Литовский режиссер погиб в городе 2 апреля, когда в его машину попала российская ракета.

Трейлер к фильму "Мариуполис": смотрите видео