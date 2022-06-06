Українці пам'ятатимуть, – Зеленський про вбитого литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса

В Україні загинув кінорежисер Мантас Кведаравічюс, який створив фільм про війну. Стрічку він присвятив Маріуполю.

Окреме коротке відео про Кведаравічюса опублікував Президент України Володимир Зеленський. Це сталося увечері неділі 5 червня.

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"Якщо ми живемо в якомусь світі, ми чуємо якісь пісні або радіо, дивимось якесь кіно – це є всім тим, що створює нас, створює наш менталітет., – це слова Мантаса Кведаравічюса. Він сказав їх, коментуючи свій фільм, який присвячений Маріуполю", – зазначив Зеленський.

Створював мистецтво для життя

Президент назвав фільм "Маріуполіс 2" Кведаравічюса, таким, що показує, як війна впливає на місто, змінює людей.

І це нібито прості слова, але вони дійсно про те, як визначається, яке життя у людей, які вони люди. Саме мистецтво, культура, в усіх формах і усіма сенсами формують людей, навчають їх. Або ж навпаки – закривають у темряві, у брехні,

– сказав Зеленський.

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Він додав, що вплив на людей є відповідальністю кіно, книжок, пісень і радіо. Тобто усього, що ми чуємо, бачимо, читаємо. Саме тому важливо нести правду, важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити.

"Українці пам'ятатимуть Мантаса як людину, яка була саме такою. Він цінував життя й завжди чітко висловлювався проти того, що загрожує життю, на його погляд. А його погляд був дуже уважним. Прошу вас, щоб ваш погляд був там самим уважним, щоб ви так само підтримували життя і щоб пам'ятали про Україну, Маріуполь і що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії та України, повинна закінчитись якнайшвидше", – наголосив президент.

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Окупанти захопили в полон Мантаса Кведаравічюса. Згодом вони застрелили його, а тіло просто викинули. Дружина режисера приїхала з Литви та під обстрілами знайшла тіло чоловіка.

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