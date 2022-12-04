"Говорить на русском теперь стыдно": новые опросы об отношении украинцев к языку

С началом полномасштабной войны многие украинцы, которые раньше общались преимущественно или исключительно на русском языке, перешли на украинский, чтобы иметь с оккупантами как можно меньше общего. Постепенно русский в Украине становится языком кухонь.

То есть все меньше людей, по крайней мере, в публичном пространстве, выбирают разговаривать именно на нем. Об этом 24 каналу рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Украинский – побеждает

По его словам, сейчас говорить по-русски становится стыдно. Многие люди этого не видят и не понимают, но это все же чувствуется в разговоре, например, с незнакомцами на улице, в магазине или где-то еще. И этот процесс, вероятно, уже необратим.

Эти люди начинают делать свой русский тише, а это уже первый признак, что тебе стыдно за свой язык,

– считает Антипович.

Он объяснил, что среди ответов на вопрос "На каком языке вы думаете или общаетесь?" до сих пор много русского, а процент использования украинского языка в быту лишь незначительно увеличился.

Однако существенно увеличилась самоидентификация украинцев по языковому признаку – 76 – 80 процентов украинцев считают украинский язык родным при том, что только половина разговаривает на нем дома. Для сравнения – еще несколько лет назад до 40 процентов граждан родным называли именно русский.

Так же существенные изменения заметны и в вопросе государственного языка. Так, сейчас 86 – 90 процентов населения считают, что украинский должен быть единственным государственным языком. Лишь какие-то 3 процента говорят, что русский нужно сделать вторым государственным, хотя не так давно за это выступали около 25 процентов.

Может ли русский язык исчезнуть в Украине

Антипович считает, что, несмотря на положительную динамику, полностью русский язык в нашем государстве, пожалуй, не исчезнет, по крайней мере, в ближайшие годы. Все же есть очень много людей, которые воспитаны на русском языке и думают именно на нем. Они могут начать говорить на украинском, и делают это, однако изменить язык мышления – очень долго и тяжело, а иногда и невозможно.

Все же самое важное, что огромная часть нации делает сознательный выбор и прощается с русским. Именно поэтому, например, процент прослушивания музыки российских исполнителей с 24 февраля упал вдвое, хотя до широкомасштабного вторжения их периодически слушали 90 процентов украинцев.

Так же, с началом большой войны две трети украинцев ни разу не смотрели российские сериалы или фильмы, а до этого две трети, наоборот, регулярно их смотрели.

Социолог подчеркнул – уже 40 процентов украинцев, которые общались дома на русском или на двух языках, сейчас пользуются украинским языком либо на постоянной основе, либо время от времени, но чаще. А это огромные цифры и тектонические изменения в нашем обществе.

Алексей Антипович рассказал, как изменилось отношение украинцев к русскому языку: смотрите видео

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