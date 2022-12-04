"Говорити російською тепер соромно": нові опитування про ставлення українців до мови

З початком повномасштабної війни чимало українців, які раніше спілкувалися переважно або виключно російською мовою, перейшли на українську, аби мати з окупантами якомога менше спільного. Поступова російська в Україні стає мовою кухонь.

Тобто все менше людей, принаймні у публічному просторі, обирають розмовляти саме нею. Про це 24 каналу розказав директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Українська – перемагає

За його словами, зараз говорити російською мовою стає соромно. Багато людей цього не бачать і не розуміють, але це все ж відчувається у розмові, наприклад, з незнайомцями на вулиці, в магазині чи ще десь. І цей процес, ймовірно, вже незворотній.

Ці люди починають притишувати свою російську, це вже перша ознака, що тобі соромно за свою мову,

– вважає Антипович.

Він пояснив, що серед відповідей на питання "Якою мовою ви думаєте чи спілкуєтесь?" досі є багато російської, а відсоток використання української мови в побуті лише незначно збільшився.

Однак суттєво збільшилася самоідентифікація українців за мовною ознакою – 76 – 80 відсотків українців вважають українську мову рідною при тому, що лише половина розмовляє нею вдома. Для порівняння – ще декілька років тому до 40 відсотків громадян рідною називали саме російську.

Так само суттєві зміни помітні і в питанні державної мови. Так, зараз 86 – 90 відсотків населення вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Лише якісь 3 відсотки кажуть, що російську потрібно зробити другою державною, хоча не так давно за це виступали близько 25 відсотків.

Чи може російська мова зникнути в Україні

Антипович вважає, що попри позитивну динаміку, повністю російська мова в нашій державі, мабуть, не зникне, принаймні у найближчі роки. Усе ж є дуже багато людей, які виховані російською мовою і думають саме нею. Вони можуть почати розмовляти українською, і роблять це, однак змінити мову мислення – дуже довго і важко, а подекуди й неможливо.

Все ж найважливіше, що величезна частина нації робить свідомий вибір і прощається з російською. Саме тому, наприклад, відсоток прослуховування музики російських виконавців з 24 лютого впав удвічі, хоча до широкомасштабного вторгнення їх час від часу слухали 90 відсотків українців.

Так само, з початком великої війни дві третини українців жодного разу не дивитися російських серіалів чи фільмів, а до того дві третини, навпаки, регулярно їх дивилися.

Соціолог наголосив – уже 40 відсотків українців, які спілкувалися вдома російською або ж двома мовами, зараз користуються українською мовою або на постійній основі, або подекуди, але частіше. А це – величезні цифри та тектонічні зміни в нашому суспільстві.

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