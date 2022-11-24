Відповідне рішення прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Адміністративне стягнення за російську у зверненнях

В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова Ігор Терехов використовував недержавну мову. Мовний омбудсмен пояснив, що це порушує Закон.

За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень,

– заявив Тарас Кремінь.

На додачу до цього, уповноважений із захисту державної мови виніс також постанову про адміністративне стягнення у вигляді попередження. Річ у тім, що офіційні інтернет-представництва міських голів мають вестися державною мовою.

Натомість сторінки у Facebook та Telegram мера Харкова ведуть російською. Зауважимо, що наразі постанови не набрали чинності й харківський голова може їх оскаржити до 4 грудня.

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У школах Латвії заборонять вивчати російську мову як другу іноземну

Російську мову хочуть прибрати зі шкільного навчального плану у Латвії. Замість неї можна буде обрати одну з мов Європейського союзу.

Про таке рішення повідомили у Міністерстві освіти та науки країни. Російська не є офіційною мовою Європи й не фігурує у відповідних міжнародних договорах.

Тому з 2026 / 2027 навчального року обрати мову країни-агресорки як другу іноземну вже не вийде. Такі зміни, на думку представників міністерства, сприятимуть повній інтеграції молоді до європейського освітнього простору.

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