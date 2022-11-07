Уповноважений із захисту державної мови нагадав про статтю 32 закону про державну мову, у якій це зазначено. Кремінь зауважив, що вже звертався до Труханова в лютому 2022 року.
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Кремінь вимагає змінити вивіски в Одесі
...Повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою,
– заявив Кремінь.
У листі посадовець пояснив меру Одеси, що:
- треба внести зміни до правил благоустрою Одеси та інших актів, які регулюють вивіски, таблички та іншу інформацію для загального ознайомлення в місті;
- зокрема, дані на них мають бути написані українською мовою;
- натомість, за потреби, їх можна дублювати іншими мовами.
Також Уповноважений із захисту державної мови пригадав, що написав листа Геннадію Труханову ще в лютому 2022 року. Тоді мера також закликали вжити заходів щодо цього питання.
Проте станом на сьогодні (7 листопада – 24 канал) ні відповіді, ні відповідних дій немає,
– заявив Кремінь.
Посадовець пригадав, що з січня 2020 року, згідно з законом про державну мову, реклама має бути українською.
Вивіска на кожному другому магазині в Одесі російською
Тарас Кремінь розповів, що в Одесі, згідно з моніторингом активістів, кожен другий зі 150 перевірених магазинів, порушує мовне законодавство. За його словами:
- він щоразу отримує звернення та повідомлення про вивіски, таблички та написи недержавною мовою;
- це стосується і зовнішньої реклами на території об'єктів благоустрою міста.
Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада Росії використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії,
– пригадав Уповноважений.
Він зазначив, що мовне питання є одним із головних у війні Росії проти України. Саме тому, треба прибрати рекламу російською мовою.
Коротко про мовний закон
- Ще у квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Згідно з ним, українською повинні розмовляти всі посадовці, а також судді, медики та викладачі.
- Також українська має звучати обов'язково у всіх сферах обслуговування. Рідною мовою також необхідно підписувати маркування товарів та послуг.
- Саме цей закон передбачав створення нової посади – Уповноваженого із захисту державної мови та національної комісії зі стандартів української мови. Закон набув чинності 16 липня 2019 року. Детальніше про його суть читайте за посиланням.
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