Уполномоченный по защите государственного языка напомнил статью 32 закона о государственном языке, в которой это указано. Кремень отметил, что уже обращался к Труханову в феврале 2022 года.

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Кремень требует сменить вывески в Одессе

...Повторно обратился к одесскому городскому голове Геннадию Труханову о необходимости демонтажа вывесок, табличек, других носителей информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы, размещенных на негосударственном языке,

– заявил Кремень.

В письме чиновник объяснил мэру Одессы, что:

нужно внести изменения в правила благоустройства Одессы и другие акты, регулирующие вывески, таблички и другую информацию для общего ознакомления в городе;

и другие акты, регулирующие вывески, таблички и другую информацию для общего ознакомления в городе; в частности, следует отметить, что данные на них должны быть написаны на украинском языке;

по потребности, их можно дублировать на других языках.

Также Уполномоченный по защите государственного языка напомнил, что написал письмо Геннадию Труханову еще в феврале 2022 года. Тогда мэра также призвали принять меры по этому вопросу.

Однако по состоянию на сегодняшний день (7 ноября – 24 канал) ни ответа, ни ответных действий нет,

– заявил Кремень.

Чиновник напомнил, что с января 2020 года, согласно закону о государственном языке, реклама должна быть на украинском языке.

Вывеска на каждом втором магазине в Одессе – на русском

Тарас Кремень рассказал, что в Одессе, согласно мониторингу активистов, каждый второй из 150 проверенных магазинов нарушает языковое законодательство. По его словам:

он каждый раз получает обращения и сообщения о вывесках, табличках и надписях на негосударственном языке;

это касается и наружной рекламы на территории объектов благоустройства города.

Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власти России используют русский язык как один из инструментов геополитической экспансии.

– вспомнил Уполномоченный.

Он отметил, что языковой вопрос является одним из главных в войне России против Украины. Именно поэтому нужно убрать рекламу на русском языке.

Коротко о языковом законе

Еще в апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно ему, на украинском должны разговаривать все чиновники, а также судьи, медики и преподаватели.

Также украинский должен звучать обязательно во всех сферах обслуживания. На родном языке также необходимо подписывать маркировку товаров и услуг.

Именно этот закон предусматривал создание новой должности – уполномоченного по защите государственного языка и национальной комиссии по стандартам украинского языка. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года. Подробнее о его сущности читайте по ссылке.

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