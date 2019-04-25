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      Рада проголосовала за закон о государственном языке в Украине

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      Закон о языке 5670-д приняли 25 апреля 2019 в Украине - текст
      Рада проголосувала за закон про українську мову / 24 канал

      Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 депутатов, 25 не голосовали, 7 воздержались от голосования.

      Так, Верховная Рада на пленарном заседании 25 апреля успела завершить рассмотрение поправок к этому законопроекту и проголосовать за него.

      Отметим, что на голосование в Раду, чтобы поддержать депутатов, прибыли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Депутаты встретили Филарета стоя.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском

      Отметим, что парламент начал рассмотрение документа 28 февраля. За это время депутаты одобрили или отклонили 2065 поправок из 2082.

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      Рада проголосовала за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

      Что меняет этот закон?

      Языковую политику и условия ее реализации.

      Текст закона об украинском языке

      Кто будет говорить на украинском?

      Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Среди должностных лиц украинском свободно должны владеть, например, президент, председатель парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры, главы всех министерств и государственных учреждений, депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

      Где будут говорить на украинском?

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      В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов также будут использовать украинский. На телевидении, в интернете и печатных СМИ. Везде. Предполагается, что государство гарантирует право на получение образования на государственном языке.

      закон про державну мову українська мова
      Закон о государственном языке: что изменится

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      Теги: Новости Украины Законодательство языковый вопрос Верховная Рада Новости политики Инфографика
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