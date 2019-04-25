Рада проголосовала за закон о государственном языке в Украине

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов. Против проголосовали 38 депутатов, 25 не голосовали, 7 воздержались от голосования.

Так, Верховная Рада на пленарном заседании 25 апреля успела завершить рассмотрение поправок к этому законопроекту и проголосовать за него.

Отметим, что на голосование в Раду, чтобы поддержать депутатов, прибыли экс-президент Виктор Ющенко и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Депутаты встретили Филарета стоя.

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Отметим, что парламент начал рассмотрение документа 28 февраля. За это время депутаты одобрили или отклонили 2065 поправок из 2082.



Рада проголосовала за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Что меняет этот закон?

Языковую политику и условия ее реализации.

Текст закона об украинском языке

Кто будет говорить на украинском?

Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Среди должностных лиц украинском свободно должны владеть, например, президент, председатель парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры, главы всех министерств и государственных учреждений, депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

Где будут говорить на украинском?

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В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов также будут использовать украинский. На телевидении, в интернете и печатных СМИ. Везде. Предполагается, что государство гарантирует право на получение образования на государственном языке.



Закон о государственном языке: что изменится