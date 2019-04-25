Ветераны АТО обратились к депутатам, чтобы те приняли закон о языке: видео

Ветераны АТО записали видеообращение к народным депутатам, чтобы они все-таки приняли закон о функционировании украинского языка как государственного. Отметим, что нардепы должны завершить рассмотрение поправок в четверг, 25 апреля.

Поддержать законопроект собираются активисты, которые устроят акции под стенами парламента.

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Ветераны АТО также не стоят в стороне, они призвали народных избранников принять закон.

Согласно документу законопроекта, единственным государственным языком является украинский и публичное его унижение или пренебрежение – приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и будет караться по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским.

Что меняет этот закон?

Языковую политику и условия ее реализации. На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в общественных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.



Что предусматривает закон о языке – инфографика