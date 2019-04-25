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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Ветераны АТО обратились к депутатам, чтобы те приняли закон о языке: видео

      99 Читати новину українською
      Ветераны АТО обратились к депутатам, чтобы они приняли закон о языке
      Ветераны АТО обратились к депутатам, чтобы они приняли закон о языке / dyvys.info

      Ветераны АТО записали видеообращение к народным депутатам, чтобы они все-таки приняли закон о функционировании украинского языка как государственного. Отметим, что нардепы должны завершить рассмотрение поправок в четверг, 25 апреля.

      Поддержать законопроект собираются активисты, которые устроят акции под стенами парламента.

      Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      Ветераны АТО также не стоят в стороне, они призвали народных избранников принять закон.

      Согласно документу законопроекта, единственным государственным языком является украинский и публичное его унижение или пренебрежение – приравнивают к надругательству над государственными символами Украины и будет караться по закону. Ответственность будут нести и те, кто будет препятствовать или ограничивать пользование украинским.

      Что меняет этот закон?
      Языковую политику и условия ее реализации. На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в общественных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.

      Що передбачає закон про мову –інфографіка
      Что предусматривает закон о языке – инфографика

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык Законодательство Верховная Рада языковый вопрос НАТО
      Источник: 24 канал
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