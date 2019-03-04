Рада поддержала законопроект о языке: кто и где должен говорить на украинском

Верховная Рада обещает в ближайшее время вернуться к законопроекту, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного. Что это за документ и будет ли означать он тотальную принудительную украинизацию – разобрались журналисты 24 канала.

О каком законе идет речь?

Пока – о законопроекте, который в первом чтении парламент принял 4 октября 2018 года. Его номер – 5670-д, и по замыслу авторов он должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.

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В заключении главного комитета по вопросам культуры и духовности отмечается, что этот законопроект о языке – доработан членами комитета и содержит альтернативные положения трех других "языковых" инициатив, зарегистрированных ранее, а именно– №5556, №5669, №5670. Большинство авторов этих проектов стали соавторами совместного доработанного документа.

Как уверяют общественные организации, текст именно этого законопроекта разработан общественностью и экспертами, поддержан министерствами гуманитарного блока, учеными советами Киевского и Львовского национальных университетов, Киево-Могилянской академии, широким кругом общественных организаций, культурных деятелей, ученых.

Что меняет этот закон?

Языковую политику и условия ее реализации.

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Кто будет говорить на украинском? Все граждане Украины и те, кто хочет стать гражданином Украины. Среди должностных лиц на украинском свободно должны разговаривать, например, президент, председатель парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры, главы всех министерств и государственных учреждений, депутаты, госслужащие, должностные лица органов местной власти, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники.

Где будут говорить на украинском? В публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. В театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов. На телевидении, в интернете и печатных СМИ. Везде. Предполагается, что государство гарантирует право на получение образования на государственном языке.

Важно: речь идет не о принудительной украинизации, а о том, что именно украинский язык является государственным. Это напоминание, что общаться в государстве на его государственном языке – это не ущемление, это – нормально. СМИ и сайты могут издаваться на нескольких языках. Но в первую очередь – на государственном языке. В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50% названий печатных СМИ. Можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке. Сайты по умолчанию сначала загружаются на украинском, но могут иметь также другие версии. При этом украинская версия должна быть по объему не меньше версии на другом языке. Издатель должен издавать на украинском не менее 50% от всех изданных им в течение года книжных изданий. Если клиент заведения просит общаться с ним на украинском – это просьба должна быть выполнена. Если клиент просит обслуживать его на другом языке, который является приемлемым для обеих сторон – эта просьба должна быть выполнена.

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Все это – не распространяется на язык частного общения и религиозных обрядов.

Что делать нацменшинствам и тем, кто не знает украинского? Не переживать и учиться. Лицам, относящимся к коренным народам, нацменьшинствам, иностранцам и лицам без гражданства создают надлежащие условия для изучения государственного языка. Государство гарантирует всем гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным народам, право на обучение на языке нацменьшинства или соответствующего коренного народа наряду с украинским. Планируется, что для них будут создавать отдельные классы (или группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или коренного народа наряду с украинским.

Как будут контролировать соблюдение норм документа? Предлагается штрафовать чиновников, депутатов, других должностных лиц, если они не пользуются на работе государственным языком. За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность – лишение свободы до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.

За невыполнение требований закона предусмотрены штрафы, а также есть приписка о том, что попытки ввести двуязычие или многоязычие, или предоставить официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном регионе – все это приравнивается к свержению конституционного строя. За это можно получить до 10 лет тюрьмы в соответствии со статьей 109 Уголовного кодекса.

Кроме того, если документ все-таки станет законом, в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка, которая будет разрабатывать и утверждать стандарты государственного языка (правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия – всем этим будет заниматься комиссия). Также появится должность Уполномоченного по защите украинского языка, который будет защищать украинский язык, устранит ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке. Ему же можно будет жаловаться на все возможные нарушения языковых прав. От идеи введения "языковых инспекторов", которые предлагались в первой редакции этого документа, решили отказаться.

За что критикуют законопроект?

В заключении Главного научно-экспертного управления документ не столько критикуют, сколько обращают внимание на пункты, которые требуют доработки. Там, например, указывается, что в тексте документа стоит точнее сформулировать некоторые положения относительно требований к владению украинским языком. Например, это касается формулировок: "свободное владение государственным языком" или "на уровне, достаточном для исполнения должностных и профессиональных обязанностей".

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В заключении также обращают внимание, что проектом не предусмотрено такого действенного стредства распространения государственного языка, как бесплатные курсы изучения украинского языка, для лиц, которые уже получили определенный образовательный уровень, однако не владеют или недостаточно владеют украинским языком. Хотя их введение было бы вполне логичным продолжением тезисов этого же документа. Также отмечается, что нуждаются в правовой конкретизации основания обращения с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка о нарушении соответствующих языковых прав.

Также Главное научно-экспертное управление предлагает исключить из законопроекта слова о том, что порядок функционирования государственного языка не могут регулировать органы госвласти, органы власти АРК или органы местного самоуправления. В прошлом году фракция "Блок Петра Порошенко" также заявила, что будет поддерживать этот законопроект во втором чтении, если из него исключат "репрессивные позиции" и поддержат права нацменьшинств. По словам депутатов, несмотря на весь позитив этого законопроекта, "использование репрессивных мер принуждения к изучению украинского языка недопустимо для юга и востока Украины". Как потом объяснил автор законопроекта Николай Княжицкий, все спорные нормы документа были устранены и в БПП претензий к документу больше нет.

Что хотят править в этом документе?

Немало. В декабре 2018 профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок, которые затрагивали практически все статьи документа, из которых пытались исключить какие-то утверждения или заменить определенные пункты.

Когда 28 февраля 2019 года Верховная Рада начала рассмотрение проекта закона во втором чтении, активно против этого выступали представители "Оппозиционного блока", которые настаивали на нецелесообразности его принятия. В конце концов, все завершилось тем, что к рассмотрению поправок нардепы так и не приступили. По словам председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, голосование за документ в целом будет происходить на следующих пленарных неделях.

На самом деле, как следует из текста документа, который сейчас обнародован на сайте парламента, вопрос языка впервые со времен независимости воспринимают не как повод для разъединения украинцев, а как консолидирующий фактор развития Украины. Что не может не радовать. Но посмотрим, что именно депутаты проголосуют во втором чтении. Хочется верить, что это произойдет в ближайшее время.

Почему этот документ нужно принять как можно быстрее?

Поэтому что 28 февраля исполнился год с тех пор, как Конституционный Суд Украины признал неконституционным скандальный "закон Колесниченко-Кивалова", который существенно усиливал позиции русского языка. С того момента образовался своеобразный культурно-правовой вакуум. Который нужно устранить как можно быстрее. Потому что чем ближе к выборам, тем более горячими и менее конструктивными будут обсуждения этого документа в парламенте. Этот законопроект уже называли "репрессивным", хотя в его тексте ничто на это не указывает.