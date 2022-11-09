Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також привітав українців із Днем української писемності та мови. Та нагадав про глибоке історичне коріння солов'їної.
Важливо В Україні проводять радіодиктант – 2022: відеотрансляція
Українська мова вистояла і контратакувала
За час свого існування українська мова пережила не менше пів тисячі циркулярів та указів, постанов і ухвал, розпоряджень та наказів про заборону. Але вона вистояла і з 24 лютого 2022 року розпочала свій вирішальний контрнаступ, уточнив Кремінь.
Він додав, що з початком повномасштабної війни Росії проти України всі зрозуміли: мова – не тільки засіб комунікації, це – одна з найвищих цінностей, наш маркер ідентичності. Її утвердження посилює обороноздатність держави.
У сьогоднішній час важких випробувань мовний фронт, як і оборона мовних кордонів, – один з наріжних каменів нашої цілісності та суверенітету. У нашій мові бринить наша душа, і на весь світ гучно звучить правда, тому ми неодмінно переможемо!
– наголосив мовний омбудсмен.
В Україні проводять радіодиктант – 2022
- 9 листопада, у День української писемності та мови, в Україні проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Приєднатися до написання могли усі охочі.
- Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
- Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
Як і куди відправити радіодиктант на перевірку
Виконавча продюсерка Українського радіо також наголосила: головне – сфотографувати і відправити радіодиктант до 11 години 10 листопада. Можна:
- надіслати паперового листа варто за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001;
- сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
На переможців, до слова, чекають призи. Це будуть подарунки від партнерів. Переважно книжки. Але не тільки. До середини грудня організатори обіцяють оголосити переможців.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийде за межі радіоформату. Його наживо транслюватимуть на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.