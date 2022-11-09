24 канал розповість вам найцікавіші факти про українську мову, які точно вас здивують. Адже у час повномасштабної війни з Росією, як ніколи варто знати історію своєї мови, власне, як і її саму.

Читайте Коли українці писатимуть Радіодиктант національної єдності у 2022 році і хто його читатиме

Цікаві факти про українську мову

Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу. Нею говорять понад 45 мільйонів осіб.

Наша мова відрізняється від інших східнослов'янських мов своєю милозвучністю та унікальними словами і правилами.

Що цікаво: українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона займає друге місце у світі за мелодійністю (після італійської) та третє – за красою лексики (після французької та перської).

Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів.

За лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською – 84% спільної лексики. З польською та сербською маємо 70% і 68% відповідно спільних слів.

На відміну від решти східнослов'янських мова, іменник в українській має 7 відмінків. Особливістю нашої мови є кличний відмінок.

Найбільше синонімів в українській мові має слово "бити" – аж 45.

Також, що цікаво, у нашій мові є три форми майбутнього часу: проста, складна і складена

Цікавинки з історії української мови

Українська мова належить до старописемних мов.

Вона виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Кобилюха, наша мова сформувалася ще в Х – IV тисячоліттях до нашої ери й походить зі санскриту.

Перші слова з української мови були записані в 448 році до нашої ери. Візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі володаря Аттіли, і тоді записав слова "мед" та "страва".

Українську мову офіційно визнали літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського. Так, саме Котляревського вважають основоположником нової української мови.

Важливо Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

Перший український "Буквар" видав 1574 року у Львові Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги. Його знайшли 1927 у Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.

Починаючи з вісімнадцятого і до дев'ятнадцятого століття в українській мові використовувалося до п'ятдесяти різних систем письма.

Перший офіційний Український правопис затвердили 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.

У 1918 – 1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.

Найстарішою українською піснею вважають баладу "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?".

Найбільше перекладів серед українських творів має “Заповіт” Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу.

Важливо! 83% українців вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні. Ми погоджуємося та нагадуємо: не забувайте про унікальність української мови та щоразу вдосконалюйте свої мовні знання.