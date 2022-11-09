24 канал розповість вам найцікавіші факти про українську мову, які точно вас здивують. Адже у час повномасштабної війни з Росією, як ніколи варто знати історію своєї мови, власне, як і її саму.
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Цікаві факти про українську мову
- Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу. Нею говорять понад 45 мільйонів осіб.
- Наша мова відрізняється від інших східнослов'янських мов своєю милозвучністю та унікальними словами і правилами.
- Що цікаво: українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона займає друге місце у світі за мелодійністю (після італійської) та третє – за красою лексики (після французької та перської).
- Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів.
- За лексичним запасом українська є найбільш спорідненою з білоруською – 84% спільної лексики. З польською та сербською маємо 70% і 68% відповідно спільних слів.
- На відміну від решти східнослов'янських мова, іменник в українській має 7 відмінків. Особливістю нашої мови є кличний відмінок.
- Найбільше синонімів в українській мові має слово "бити" – аж 45.
- Також, що цікаво, у нашій мові є три форми майбутнього часу: проста, складна і складена
Цікавинки з історії української мови
- Українська мова належить до старописемних мов.
- Вона виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Кобилюха, наша мова сформувалася ще в Х – IV тисячоліттях до нашої ери й походить зі санскриту.
- Перші слова з української мови були записані в 448 році до нашої ери. Візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі володаря Аттіли, і тоді записав слова "мед" та "страва".
- Українську мову офіційно визнали літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського. Так, саме Котляревського вважають основоположником нової української мови.
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- Перший український "Буквар" видав 1574 року у Львові Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги. Його знайшли 1927 у Римі. Зараз стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету.
- Починаючи з вісімнадцятого і до дев'ятнадцятого століття в українській мові використовувалося до п'ятдесяти різних систем письма.
- Перший офіційний Український правопис затвердили 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.
- У 1918 – 1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки.
- Найстарішою українською піснею вважають баладу "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?".
- Найбільше перекладів серед українських творів має “Заповіт” Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу.