Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Но напомнил о глубоких исторических корнях соловьиной.

Важно В Украине проводят радиодиктант - 2022: видеотрансляция

Украинский язык выстоял и контратаковал

За время своего существования украинский язык пережил не менее полутысячи циркуляров и указов, постановлений и определений, распоряжений и приказов о запрете. Но он выстоял и с 24 февраля 2022 начала свое решающее контрнаступление, уточнил Кремень.

Он добавил, что с началом полномасштабной войны России против Украины все поняли: язык – не только средство коммуникации, это одна из самых высоких ценностей, наш маркер идентичности. Его утверждение усиливает обороноспособность государства.

В настоящее время тяжелых испытаний языковой фронт, как и оборона языковых границ, – один из краеугольных камней нашей целостности и суверенитета. В нашем языке звучит наша душа, и на весь мир звучит правда, поэтому мы непременно победим!

– подчеркнул языковой омбудсмен.

В Украине проводят радиодиктант – 2022

9 ноября, в День украинской письменности и языка, в Украине проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства. Присоединиться к написанию могли все желающие.

Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.

Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

Как и куда отправить радиодиктант на проверку

Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:

отправить бумажное письмо следует по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;

сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.

Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только. К середине декабря организаторы обещают объявить победителей.

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Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022