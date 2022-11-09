Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка. Но напомнил о глубоких исторических корнях соловьиной.
Важно В Украине проводят радиодиктант - 2022: видеотрансляция
Украинский язык выстоял и контратаковал
За время своего существования украинский язык пережил не менее полутысячи циркуляров и указов, постановлений и определений, распоряжений и приказов о запрете. Но он выстоял и с 24 февраля 2022 начала свое решающее контрнаступление, уточнил Кремень.
Он добавил, что с началом полномасштабной войны России против Украины все поняли: язык – не только средство коммуникации, это одна из самых высоких ценностей, наш маркер идентичности. Его утверждение усиливает обороноспособность государства.
В настоящее время тяжелых испытаний языковой фронт, как и оборона языковых границ, – один из краеугольных камней нашей целостности и суверенитета. В нашем языке звучит наша душа, и на весь мир звучит правда, поэтому мы непременно победим!
– подчеркнул языковой омбудсмен.
В Украине проводят радиодиктант – 2022
- 9 ноября, в День украинской письменности и языка, в Украине проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства. Присоединиться к написанию могли все желающие.
- Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.
- Читала его народная артистка Герой Украины Ада Роговцева.
Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022
Как и куда отправить радиодиктант на проверку
Исполнительная продюсер Украинского радио также подчеркнула: главное – сфотографировать и отправить радиодиктант до 11 часов 10 ноября. Можно:
- отправить бумажное письмо следует по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001;
- сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.
Победителей, к слову, ждут призы. Это будут подарки от партнеров. Преимущественно книги. Но не только. К середине декабря организаторы обещают объявить победителей.
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Что известно о Радиодиктанте национального единства 2022
- Радиодиктант национального единства – 2022 состоится 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.
- Радиодиктант будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура.
- В то же время флешмоб в очередной раз выйдет за пределы радиоформата. Его вживую будут транслировать на телеканалах и диджитал-платформах общественного вещания.
- К слову, написание Радиодиктанта-2022 адаптировали к условиям военного времени. Также в разных странах мира будут обустроены студии для написания диктанта для вынужденных переселенцев и украинцев, живущих за границей.