Регистрацию открыло всеукраинское движение "Единые". Онлайн-курс станет уже восьмым.
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"Если вы в поисках поддержки и дружеской атмосферы в процессе перехода на украинский язык, то присоединяйтесь к онлайн-курсу по поддержке в переходе на украинский", – сообщают организаторы.
Сколько будет продолжаться курс
Проект "Единые" создали инициатива "Учись на украинском" и общественная организация "Украинская гуманитарная платформа". Обучение проводится при поддержке уполномоченного по защите украинского языка.
Курс предусматривает 28 дней поддержки в переходе на украинский. Организаторы отмечают, что их цель – это помочь 1 миллиону людей овладеть украинским до конца 2024 года.
Создатели курса рассказали о результатах работы:
- за полгода 50 тысяч участников перешли на украинский;
- разговорные клубы "Единые" функционируют в 26 городах и территориальных общинах;
- привлекли 154 преподавателя-модератора и 300 волонтеров;
- проект поддержали 40 звезд и блоггеров.
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Что получат участники и как присоединиться
Организаторы отметили, что на вебинарах участников курса поддерживают звезды и лидеры мнений. Когда человек присоединяется к проекту, то получает:
- задания и учебные материалы каждый день;
- вебинары и онлайн-лекции;
- разговорные клубы (онлайн или офлайн);
- консультации психолога по преодолению языкового барьера;
- техника легкого запоминания новых слов;
- рекомендации по борьбе с суржиком.
Присоединиться можно из Украины и из-за границы. Для этого нужно заполнить регистрационную форму по ссылке . Организаторы отмечают, что участие бесплатно.
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Режиссер о переходе на украинский
Ирина Целик является писательницей и режиссером. В этом году она стала автором текста общенационального радиодиктанта "Твой дом", который растрогал украинцев. Она призналась, что выросла в русскоязычной среде, но решила – хочет совершенствоваться именно на украиноязычном пространстве.
"Это все на самом деле такой увлекательный процесс, мне настолько в кайф дальше учиться и с каждым годом чувствовать, что украинский язык мой, пожалуй, как-то усовершенствуется", – сказала Целик.