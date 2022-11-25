Регистрацию открыло всеукраинское движение "Единые". Онлайн-курс станет уже восьмым.

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"Если вы в поисках поддержки и дружеской атмосферы в процессе перехода на украинский язык, то присоединяйтесь к онлайн-курсу по поддержке в переходе на украинский", – сообщают организаторы.

Сколько будет продолжаться курс

Проект "Единые" создали инициатива "Учись на украинском" и общественная организация "Украинская гуманитарная платформа". Обучение проводится при поддержке уполномоченного по защите украинского языка.

Курс предусматривает 28 дней поддержки в переходе на украинский. Организаторы отмечают, что их цель – это помочь 1 миллиону людей овладеть украинским до конца 2024 года.

Создатели курса рассказали о результатах работы:

за полгода 50 тысяч участников перешли на украинский;

разговорные клубы "Единые" функционируют в 26 городах и территориальных общинах;

привлекли 154 преподавателя-модератора и 300 волонтеров;

проект поддержали 40 звезд и блоггеров.

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Что получат участники и как присоединиться

Организаторы отметили, что на вебинарах участников курса поддерживают звезды и лидеры мнений. Когда человек присоединяется к проекту, то получает:

задания и учебные материалы каждый день;

вебинары и онлайн-лекции;

разговорные клубы (онлайн или офлайн);

консультации психолога по преодолению языкового барьера;

техника легкого запоминания новых слов;

рекомендации по борьбе с суржиком.

Присоединиться можно из Украины и из-за границы. Для этого нужно заполнить регистрационную форму по ссылке . Организаторы отмечают, что участие бесплатно.

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Режиссер о переходе на украинский

Ирина Целик является писательницей и режиссером. В этом году она стала автором текста общенационального радиодиктанта "Твой дом", который растрогал украинцев. Она призналась, что выросла в русскоязычной среде, но решила – хочет совершенствоваться именно на украиноязычном пространстве.

"Это все на самом деле такой увлекательный процесс, мне настолько в кайф дальше учиться и с каждым годом чувствовать, что украинский язык мой, пожалуй, как-то усовершенствуется", – сказала Целик.