Ирина Целик рассказала, что каждый украинец может сделать для еще большей популяризации украинского языка. А также о своем пути украинизации.

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Что каждый украинец может сделать для популяризации родного языка

Целик уточнила, что на этот вопрос нет простого ответа.

Но было бы хорошо, если бы каждый на своем месте эту любовь к украинскому языку транслировал и этой любовью делился с другими людьми. Ибо по моим ощущениям, только то, что творится в любви, как раз и прорастает. Это зерна, которые падают во влажную теплую почву,

– подчеркнула режиссер.

Путь к украинскому языку

Она также призналась: выросла в тотально русскоязычном окружении. Тогда для нее украинский язык был вполне экзотическим в детстве. Однако Целик наконец приняла украинский язык, как новую территорию, где могла самосовершенствоваться.

Это все на самом деле такой увлекательный процесс, мне настолько в кайф дальше учиться и с каждым годом чувствовать, что мой украинский язык, пожалуй, совершенствуется. И так же мне очень радостно им делиться с другими,

– призналась автор радиодиктанта – 2022.

При этом добавила: даже в этом году, оглядываясь вокруг, видит, как многие перешли на украинский язык как язык общения. При этом это люди, от которых она вообще этого не ожидала. Целик убеждена, что постепенно все идет в правильном направлении. На этом поле, на этом фронте мы тоже выигрываем.

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Почему проведение радиодиктанта было важным во время войны

Автор текста Ирина Целик рассказала, почему проведение этого совместного диктанта было чрезвычайно важным и правильным именно сейчас, во время войны.

По ее мнению, в этом году все приобрело особый смысл, особый привкус. И несмотря на то, что война длится так долго, эти восемь месяцев все обострили особенно.

С одной стороны можно было написать о чем-то, что не связано с сегодняшними событиями. Но мне показалось, что в этом году важно говорить о самом главном, о том, что нам всем сейчас болит, что затрагивает нас, подчеркнула Целик.

Она добавила, что писала текст о том, что важно ей, потому что тема дома для нее особенная. Во многих своих фильмах, многих стихах, призналась Ирина, постоянно возвращается к этой теме снова и снова.