Автором текста нынешнего Радиодиктанта национального единства стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик. Читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

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Почему проведение радиодиктанта было чрезвычайно важным во время войны

Автор текста Ирина Целик рассказала, почему проведение этого совместного диктанта было чрезвычайно важным и правильным именно сейчас, во время войны.

По ее мнению, в этом году все приобрело особый смысл, особый привкус. И несмотря на то, что война длится так долго, эти восемь месяцев все обострили особенно.

С одной стороны можно было написать о чем-то, что не связано с сегодняшними событиями. Но мне показалось, что в этом году важно говорить о самом главном, о том, что нам всем сейчас болит, что затрагивает нас,

– подчеркнула Целик.

Она добавила, что писала текст о том, что важно ей, потому что тема дома для нее особенная. Во многих своих фильмах, многих стихах, призналась Ирина, постоянно возвращается к этой теме снова и снова.

Тема дома в разных его формах, значениях сейчас очень актуальна. Ибо кто-то потерял свой дом, кто-то должен был его оставить. И война разнесла украинцев по разным уголкам мира. Но дом — это то, что прежде всего мы носим в себе,

– уточнила автор радиодиктанта – 2022.

Важно! Правильный текст радиодиктанта – 2022 можно прочитать по ссылке.

Смотрите видеотрансляцию радиодиктанта – 2022

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