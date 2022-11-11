Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
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Чому проведення радіодиктанту було надзвичайно важливим у час війни
Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.
На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.
З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає,
– наголосила Цілик.
Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.
Тема дому в різних його формах, значеннях зараз дуже актуальна. Бо хтось втратив свій дім, хтось мусив його залишити. І війна рознесла українців по різних куточках світу. Але дім — це те, що найперше ми носимо в собі,
– уточнила авторка радіодиктанту – 2022.
Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.