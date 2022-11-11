Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Важливо В Україні провели радіодиктант – 2022: відео та правильний текст

Чому проведення радіодиктанту було надзвичайно важливим у час війни

Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.

На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.

З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає,
– наголосила Цілик.

Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.

Тема дому в різних його формах, значеннях зараз дуже актуальна. Бо хтось втратив свій дім, хтось мусив його залишити. І війна рознесла українців по різних куточках світу. Але дім — це те, що найперше ми носимо в собі,
– уточнила авторка радіодиктанту – 2022.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022

  • Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
  • Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
  • Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
  • Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
  • До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
  • Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
  • Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писав цей диктант, не стримували сліз.
  • Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
  • Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
  • Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
  • До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
  • Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.