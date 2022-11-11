Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Важливо В Україні провели радіодиктант – 2022: відео та правильний текст

Чому проведення радіодиктанту було надзвичайно важливим у час війни

Авторка тексту Ірина Цілик розповіла, чому проведення цього спільного диктанту було надзвичайно важливим і правильним саме зараз, у час війни.

На її думку, цього року все набуло особливого сенсу, особливого присмаку. І попри те, що війна триває уже так довго, ці вісім місяців все загострили особливо.

З одного боку можна було написати про щось, що геть не пов'язано з сьогоднішніми подіями. Але мені здалося, що цього року важливо говорити про найголовніше, про те, що нам всім зараз болить, що нас зачіпає,

– наголосила Цілик.

Вона додала, що писала текст про те, що важливо їй, бо тема дому для неї є особливою. В майже усіх своїх фільмах, багатьох віршах, зізналася Ірина, постійно повертається до цієї теми знову і знову.

Тема дому в різних його формах, значеннях зараз дуже актуальна. Бо хтось втратив свій дім, хтось мусив його залишити. І війна рознесла українців по різних куточках світу. Але дім — це те, що найперше ми носимо в собі,

– уточнила авторка радіодиктанту – 2022.

Важливо! Правильний текст радіодиктанту – 2022 можна прочитати за посиланням.

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

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