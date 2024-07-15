Какие мифы украинцы распространяют о себе и чем они вредны

За 30 лет мы успели создать немало мифов о себе. В большинстве своем они призваны объяснить, почему мы ни в чем не виноваты.

Так кто виноват?

"Власть узурпирована". С этим аргументом можно согласиться, если речь идет о внешней оккупации. Когда вашу архитектуру выстраивает чужое государство. Когда местные жители не определяют настоящее и будущее своей страны. Но с 1991 года Украина – это страна конкурентных выборов. Каждый следующий украинский президент побеждал, раскритиковав предыдущего. Каждый раз общественный запрос на смену власти реализовывался. Там, где власть узурпирована, такого не бывает.

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"Олигархи все решают". Олигархи появились уже после обретения страной независимости. Они – дело рук самих украинцев. Наших действий и нашего бездействия. Нашей наивности, инертности и плохой осведомленности о нормальных правилах игры. Слабые институты, политическая коррупция, "договорняки" – все это стало возможным только потому, что страну приватизировали те, кому все остальные позволили это сделать.

"Люди лучше, чем элиты". Посмотрите социологию. Если элиты аж такие плохие, то почему за них и дальше голосуют? Кто-то скажет, что в любом соцопросе есть доля тех, кто не имеет своего кандидата среди предложенных.

Но почему тогда этот спрос не порождает предложение? Если никто не хочет идти в политику – в парламенте сидят проходимцы. Если украинцы выбирают сердцем – из электорального пепла будут возрождаться популисты.

В конце концов, кто виноват в том, что реальная реформаторская повестка дня способна собрать 10% голосов? Кто виноват, что реформы для обывателя – это "национализация", "снижение цен" и "повышение пенсий"?

"Я не при делах". Обвинить другого – очень удобно. Не только потому, что позволяет примерить белое пальто. Это удобно еще и потому, что создает иллюзию работоспособности легких решений. Мол, если проблема не в нас, а в них, то достаточно лишь заменить "их". Значительно проще, чем измениться самому, да? Но кто сказал, что ротация в условиях нынешнего обывательского запроса породит кардинально иное политическое предложение?

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"Власть меня не спросила, когда...". Хочется поинтересоваться, а вопрос мобилизации государство тоже должно решать путем общего консенсуса? Сама система представительной демократии предусматривает, что на выборах вы делегируете кому-то полномочия, а не принимаете решение по каждому конкретному вопросу в режиме прямого эфира. Да, это не означает, что в итоге все довольны. И электоральные циклы существуют для того, чтобы продолжать мандат власти или передавать его кому-то еще, если предшественники не справились.

"Я не собираюсь брать ответственность за других". Да, конечно, каждый сам определяет свою сферу ответственности. Кто-то ограничивается собственной квартирой, кто-то добавляет еще и лестничную площадку. А кто-то волонтерит, записывается в добровольцы, прибегает к активизму.

Между крайностями – безграничное количество промежуточных вариантов. Каждый выбирает по себе. Но лодка все равно общая. И последствия от действий и бездействия распределяются пропорционально между всеми.

"Я – вне политики". Вне политики быть невозможно. Даже если вы не ходите на выборы, то это означает только то, что вы делегируете свои права тем, кто на них ходит. Вы не выносите себя за скобки, вы просто передаете свое право определять будущее другим. И ваша ответственность от вашего бездействия никуда не исчезает. Вы просто заранее согласились с чужим выбором вашего будущего.

"У нас плохое государство". Страна – это территория. Государство – это система взаимоотношений между людьми, которые живут на этой территории. Если взаимоотношения плохие – кто в этом виноват?

Итак, одни катят этот мир. Другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда же он катится?!". Каждому свое.