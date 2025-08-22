Министерство иностранных дел Украины организовало возвращение на родину 65 граждан Украины из буферной зоны на российско-грузинской границе. Среди них 10 женщин, 8 тяжелобольных.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

К теме Украинцы, которых удерживают на российско-грузинской границе, прекратили голодовку, – МИД Украины

Что известно о возвращении украинцев с границы России и Грузии?

Тихий отметил, что все возвращенные 65 граждан Украины находились в грузинском пункте пропуска "Дариали" фактически в условиях гуманитарного кризиса, созданного действиями России. Украинские дипломаты и консулы прилагали все усилия для возвращения граждан и улучшения условий их пребывания на границе, в частности с привлечением международных организаций.

В течение 21 – 22 августа благодаря совместным усилиям удалось успешно вернуть очередную большую группу наших граждан из Грузии в Украину через территорию Молдовы. Спасибо коллегам из Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины за командную работу и сотрудничество для воплощения этой операции,

– отметил спикер МИД.

Министерство также выразило отдельную благодарность официальным представителям власти Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решение логистических вопросов.

В МИД напомнили, что в предыдущие месяцы уже было организовано вместе с причастными органами возвращения в целом 44 граждан. Таким образом общее количество украинцев, которых удалось вернуть из пункта пропуска "Дариали" за предыдущие месяцы составило 109 человек.

"Министерство иностранных дел во взаимодействии с посольствами Украины в Грузии и Молдове, причастными украинскими ведомствами, грузинской и молдавской сторонами продолжает работать над возвращением остальных граждан, которые выражают желание быть репатриированными в Украину", – отметил Тихий.

Известно, что гуманитарный кризис на российско-грузинской границе возник во второй половине июня, когда Россия целенаправленно начала резко увеличивать количество граждан Украины, которых она депортировала в пункт пропуска "Дариали". Украинская сторона обращалась публично с призывом к Москве отправлять этих граждан непосредственно на границу Украины, а не Грузии.

Это предложение остается в силе. Если Россия продолжит его игнорировать, единственным выводом будет то, что резкое увеличение количества депортированных является спланированной российской операцией против Украины. В то же время Украина никогда не оставляет своих людей в беде и будет всегда предоставлять приоритет защиты прав и законных интересов своих граждан,

– резюмировал Георгий Тихий.

