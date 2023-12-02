Зверски замучил кота своей матери: в Украине ликвидировали российского шкуродера Лаврентьева

Россия в войне против Украины потеряла уже 330 тысяч бойцов. Среди них – Артем Лаврентьев. Он известен тем, что зверски замучил кота своей матери.

О ликвидации оккупантов пишут ряд российских телеграм-каналов. В них обращают внимание, что врага отправили на фронт из тюрьмы, где он сидел за зверское преступление.

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Освободили из тюрьмы для участия в "СВО"

Итак, Артем Лаврентьев – настоящий зверь. Он в Северодвинске замордовал кота своей матери. По имеющейся информации, в течение нескольких недель он издевался над пушистиком, а также выкладывал это в сеть. И делал это до тех пор, пока кот не умер от мучений.



В пабликах пишут о ликвидации Лаврентьева / Скриншот

Заметим, что дело Лаврентьева стало резонансным. Следовательно, его отправили за решетку. А коту Кузе, убитому им, поставили памятник.

После начала так называемой "спецоперации", Лаврентьева из тюрьмы отпустили. И сделали это для того, чтобы отправить его на фронт. Так, жестокого шкуродера повезли в Украину, чтобы он убивал наших земляков.

Добавим, что дело об убийстве Кузи стало широко обсуждаемым в сети. О нем даже написали в Википедии. Собственно, Лаврентьева и его сожительницу осудили по статье "Жестокое обращение с животными". Их также лишили родительских прав, ведь над животным они издевались перед их несовершеннолетним ребенком.



Лаврентьев замучил кота Кузю / Фото из сети

Артем Лаврентьев пополнил статистику потерь врага. Заметим, что на "концерт Кобзона" уже отправили более 330 тысяч российских захватчиков. И эта цифра продолжает расти.

Что известно о потерях врага