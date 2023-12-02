По-звірячому замучив кота своєї матері: в Україні ліквідували російського шкуродера Лаврентьєва

Росія у війні проти України втратила вже 330 тисяч своїх бійців. Серед них – Артьом Лаврентьєв. Він відомий тим, що по-звірячому замучив кота своєї матері.

Про ліквідацію окупанта пишуть низка російських телеграм-каналів. У них звертають увагу на те, що ворога відправили на фронт з в'язниці, де він сидів за звірський злочин.

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Звільнили з в'язниці для участі у "СВО"

Отже, Артьом Лаврентьєв – справжній звір. Він у Сєвєродвінську замордував кота своєї матері. За наявною інформацією, впродовж кількох тижнів він знущався з пухнастика, а також викладав це у мережу. І робив це доти, поки кіт не помер від мук.



У пабліках пишуть про ліквідацію Лаврентьєва / Скриншот

Зауважимо, що справа Лаврентьєва стала резонансною. Відтак, його відправили за ґрати. А котові Кузі, замордованому ним, поставили пам'ятник.

Після початку так званої "спецоперації", Лаврентьєва з в'язниці відпустили. І зробили це для того, щоб відправити його на фронт. Так, жорстокого шкуродера повезли до України, щоб він убивав наших земляків.

Додамо, що справа про вбивство Кузі стала широко обговорюваною у мережі. Про неї навіть написали у Вікіпедії. Власне, Лаврентьєва та його співмешканку засудили за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". Їх також позбавили батьківських прав, адже з тварини вони знущалися перед їхньою неповнолітньою дитиною.



Лаврентьєв закатував кота Кузю / Фото з мережі

Артьом Лаврентьєв поповнив статистику втрат ворога. Зауважимо, що на "концерт Кобзона" вже відправили понад 330 тисяч російських загарбників. І ця цифра продовжує рости.

Що відомо про втрати ворога