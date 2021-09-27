В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

Нацкомиссия по стандартам государственного языка проверит, соответствует ли транслитерация имен в загранпаспортах украинцев международной практике. В то же время менять саму таблицу транслитерации не будут.

Сейчас нет необходимости в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила председатель Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

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Украинский язык в международном стандарте транслитерации есть еще с 1995 года. Эту международную стандартную таблицу транслитерации будут пересматривать в ближайшее время.

Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если отвечают – мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами,

– пояснила Демская.

Для чего нужна такая проверка

Комиссия будет смотреть насколько гармонизировано с международными правилами записывают имена украинцев.

"Как получится на практике – посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка", – подчеркнула чиновник.

Заметим, по закону, комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка и другими научными учреждениями, которые занимаются языком.