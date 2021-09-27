В Україні перевірять написання імен у закордонних паспортах

Нацкомісія зі стандартів державної мови перевірить, чи відповідає транслітерація імен у закордонних паспортах українців міжнародній практиці. Водночас змінювати саму таблицю транслітерації не будуть.

Наразі немає потреби в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

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Українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті є ще з 1995 року. Цю міжнародну стандартну таблицю транслітерування не переглядатимуть найближчим часом.

Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають — ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами,

– пояснила Демська.

Для чого потрібна така перевірка

Комісія дивитиметься наскільки гармонізовано до міжнародних правил записують імена українців.

"Як вийде на практиці – подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови", – підкреслила чиновниця.

Зауважимо, згідно із законом, комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови та іншими науковими установами, які займаються мовою.