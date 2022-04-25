Украинка выжила после авиаудара по Чернигову, а в России ее историю сделали "фейком"
Источник:BBC
Украинка Таня пострадала от авиаудара по школе в Чернигове в начале марта. Ее видео сильно завирусилось в соцсетях: тогда российские пропагандисты ложно обвинили ее во лжи.
Тогда российские оккупанты ударили по двум школам в Чернигове – 9 человек погибли, еще четверо – были ранены. Именно в этот момент Таня помогала сортировать гуманитарную помощь.
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Не было ни свиста, ни шелеста
Таня даже не слышала, как в школу летела ракета. Все произошло внезапно: она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела тела, лежавшие на полу. Девушка испугалась и убежала домой, где записала знаменитое видео с кровью на лице.
Я была в школе №21, когда произошел взрыв, – рассказывает она в видео. – Я выжила. Всем удачи. Надеюсь, вам повезло больше, чем мне. Зачем я записываю эту историю? Просто в школе было много детей. Я не знаю, уцелели ли они. Просто пришлите это видео всем своим русским друзьям,
– рассказывала Таня на видео.
В тот момент к Тане присоединились тысячи новых подписчиков. Люди писали десятки сообщений: были как слова поддержки, так и угрозы. Последние писали традиционно российские юзеры. Они не поверили, что история правдива.
Кроме того, в российских и белорусских СМИ начали "разгонять" историю, что рана якобы ненастоящая, кровь неестественна, и она вообще ведет себя слишком нормально для человека, недавно пережившего взрыв.
Всё это классическая манипуляция от пропагандистов. Девушка поделилась фото с BBC на второй день после взрыва, где четко видны травмы на лице, которые были на видео. Она очень тяжело пережила этот взрыв.
Таня на второй день после взрыва / Фото ВВС
Я была спокойна и не испугана. Просто в шоке. Через несколько часов у меня была истерика. Следующие два дня я не могла ни есть, ни спать, я просто плакала. Это был кошмар,
– вспоминает девушка.
Когда Таня увидела все ложные комментарии относительно себя, очень огорчилась. Ей трудно поверить, что многие верят в эту ложь.
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