Українка вижила після авіаудару по Чернігову, а в Росії її історію зробили "фейком"

Українка Таня постраждала від авіаудару на школу в Чернігові на початку березня. Її відео сильно завірусилося в соцмережах: тоді російські пропагандисти неправдиво звинуватили її у брехні.

Тоді російські окупанти вдарили по двох школах у Чернігові – 9 людей загинули, ще четверо – були поранені. Саме в той момент Таня допомагала сортувати гуманітарну допомогу.

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Не було ні свисту, ні шелесту

Таня навіть не чула, як до школи летіла ракета. Все сталося раптово: вона знепритомніла, а коли прийшла до тями, то побачила тіла, які лежали на підлозі. Дівчина перелякалася і втекла додому, де записала знамените відео з кров’ю на обличчі.

Я була в школі № 21, коли стався вибух, – розповідає вона у відео. – Я вижила. Всім удачі. Сподіваюся, вам пощастило більше, ніж мені. Навіщо я записую цю історію? Просто в тій школі було багато дітей. Я не знаю, чи вони вціліли. Просто надішліть це відео всім своїм російським друзям, – розповідала Таня на відео.

В той момент до Тані долучилося тисячі нових підписників. Люди писали десятки повідомлень: були як слова підтримки, так і погрози. Останні писали зазвичай російські користувачі. Вони не повірили, що історія правдива.

Крім того, в російських та білоруських ЗМІ почали "розганяти" історію, що рана нібито несправжня, кров неприродна, і вона взагалі поводиться надто нормально для людини, яка нещодавно пережила вибух.

Все це класична маніпуляція від пропагандистів. Дівчина поділилася фото з ВВС на другий день після вибуху, де чітко видно травми на обличчі, які були на відео. Вона дуже важко пережила цей вибух.

Таня на другий день після вибуху / Фото ВВС

Я була спокійна і не перелякана. Просто шокована. Через кілька годин після цього у мене була істерика. Наступні два дні я не могла ні їсти, ні спати, я просто плакала. Це був кошмар, – згадує дівчина.

Коли Таня побачила усі неправдиві коментарі щодо себе, то дуже засмутилася. Їй важко повірити, що багато людей вірять у цю брехню.

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