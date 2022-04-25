Таку думку висловив медіаексперт та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв. Він вважає, що вже невдовзі Росія зазнає провалу та перейде до третьої хвилі, повідомляє 24 канал.

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Найважливіше відбуватиметься за 2 – 3 тижні

Грозєв зазначив, що Маріуполь – не є кінцевою ціллю окупантів. Однак наразі це єдиний регіон, який їм вдається утримувати через брак зброї на українській стороні. Медіаексперт наголосив, що це невдовзі зміниться.

Щодо зброї – вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, швидше за все, буде можливим за 2 – 3 тижні,

– каже Христо Грозєв.

Визначальною буде перевага у наявності якісної високоточної артилерії та ракет.

Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію,

– переконаний експерт.

Грозєв також зазначив, що ситуація поблизу Ізюма та Горлівки свідчить про провал другої фази війни Росії в Україні. Він переконаний, що в разі розгортання такого сценарію, за 2 – 3 тижні почнеться прорив російських військ у зворотньому напрямку. Це дозволить Україні відкрити другий фронт.

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