Такое мнение высказал медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев. Он считает, что уже вскоре Россия испытывает провал и перейдет к третьей волне, сообщает 24 канал.

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Самое важное будет происходить через 2 – 3 недели

Грозев отметил, что Мариуполь – не конечная цель оккупантов. Однако сейчас это единственный регион, который им удается удерживать за неимением оружия на украинской стороне. Медиаэксперт подчеркнул, что это скоро изменится.

Что касается оружия – оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, скорее всего, будет возможным через 2 – 3 недели,

– говорит Христо Грозев.

Определяющим будет преимущество в наличии качественной высокоточной артиллерии и ракет.

Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие, это дает надежду,

– убежден эксперт.

Грозев также отметил, что ситуация вблизи Изюма и Горловки свидетельствует о провале второй фазы войны России в Украине. Он убежден, что в случае развертывания такого сценария через 2 – 3 недели начнется прорыв российских войск в обратном направлении. Это позволит Украине открыть второй фронт.

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