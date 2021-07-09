Украинкам влепили штраф за обнаженную фотосессию посреди дороги в Черногории: видео 18+

Украинки устроили эротическую фотосессию среди автомобильной дороги в Черногории. За свое поведение девушки вынуждены заплатить штраф в размере 450 евро

Участницам инкриминируют нарушение закона об общественном порядке. Инцидент произошел в городе Котор.

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Участниками пикантной фотосессии стали девушки в возрасте от 19 до 21 года. Они разделись и фотографировались, а также позировали для видео. Суд принял решение оштрафовать "героинь".

Они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор – Троица,

– говорится в сообщении.

Детали съемок

Фотосессию на дороге правоохранители остановили 8 июля.

Полицейские прибыли на место происшествия, когда увидели видео, которое распространили в сети.

На кадрах девушки поливают друг друга из брандспойта пожарной машины, а также позируют на асфальте.

Местных жителей очень возмутило предположение, что участие в фотосессии могли взять спасатели. В то же время командир службы защиты и спасения в Которе опроверг эту информацию.

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