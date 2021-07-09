Украинкам влепили штраф за обнаженную фотосессию посреди дороги в Черногории: видео 18+

9 июля 2021 , 15:52
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Источник:

Vijesti

Украинки устроили эротическую фотосессию среди автомобильной дороги в Черногории. За свое поведение девушки вынуждены заплатить штраф в размере 450 евро

Участницам инкриминируют нарушение закона об общественном порядке. Инцидент произошел в городе Котор.

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Участниками пикантной фотосессии стали девушки в возрасте от 19 до 21 года. Они разделись и фотографировались, а также позировали для видео. Суд принял решение оштрафовать "героинь".

Они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор – Троица,
– говорится в сообщении.

Детали съемок

  • Фотосессию на дороге правоохранители остановили 8 июля.
  • Полицейские прибыли на место происшествия, когда увидели видео, которое распространили в сети.
  • На кадрах девушки поливают друг друга из брандспойта пожарной машины, а также позируют на асфальте.
  • Местных жителей очень возмутило предположение, что участие в фотосессии могли взять спасатели. В то же время командир службы защиты и спасения в Которе опроверг эту информацию.

Украинки устроили обнаженную фотосессию в Черногории: смотрите видео

Секс-скандал с украинками: последние новости

  • В ОАЭ 3 апреля задержали группу молодых девушек, которые приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба.
  • В МИД Украины подтвердили, что среди моделей было 11 украинок.
  • Впоследствии девушек депортировали из страны и они вернулись в Украину.
  • Недавно эротическое видео с ОАЭ галерист Виталий Гречин выставил на аукцион.
  • Кроме того, украинок за эротическую фотосессию задержали также в Турции. Они устроили фотосессию на яхте во время священного Рамадана. Впоследствии одна из девушек призывала: "не стоит фотографироваться в мусульманских странах обнаженными".
Автор: Олег Терещенко