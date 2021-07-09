Українкам вліпили штраф за голу фотосесію посеред дороги у Чорногорії: відео 18+

Українки влаштували еротичну фотосесію посеред автомобільної дороги у Чорногорії. За свою поведінку дівчата змушені сплатити штраф у розмірі 450 євро

Учасницям інкримінують порушення закону про громадський порядок. Інцидент стався у місті Котор.

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Учасницями пікантної фотосесії стали дівчата віком від 19 до 21 року. Вони роздягнулися та фотографувалися, а також позували для відео. Суд ухвалив рішення оштрафувати "героїнь".

Вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор – Троїця,

– мовиться у повідомленні.

Деталі зйомок

Фотосесію на дорозі правоохоронці зупинили 8 липня.

Поліцейські прибули на місце події, коли побачили відео, яке поширили у мережі.

На кадрах дівчата поливають одна одну із брандспойта пожежної машини, а також позують на асфальті.

Місцевих жителів дуже обурило припущення, що участь у фотосесії могли взяти рятувальники. Водночас командир служби захисту та порятунку у Которі спростував цю інформацію.

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