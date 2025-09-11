Казалось, что она читает мысли, – подозреваемый раскрыл мотивы убийства Ирины Заруцкой в США
- Декарлос Браун-младший признался в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, считая, что она читает его мысли.
- Сестра обвиняемого рассказала, что он страдает параноидальной шизофренией и верил, что правительство вживило ему чип.
В США убили 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Подозреваемый в преступлении рассказал, почему совершил кровавое преступление.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.
Смотрите также Убийство украинки в США: все о преступлении, которое поставило на уши американскую власть и общество
Почему американец убил Ирину Заруцкую?
Обвиняемый в убийстве Декарлос Браун-младший рассказал своей семье, что убил украинскую беженку, потому что считал, что девушка читает его мысли.
На аудиозаписи разговора с сестрой, состоявшейся через 6 дней после убийства, слышно бессодержательное объяснение мотивов. Подозреваемый говорит, что убить Заруцкого его заставил "материал в его теле".
Сестра обвиняемого Трейси Браун рассказала, что ее брат страдает параноидальной шизофренией и не раз говорил ей, что правительство вживило ему чип.
Когда я увидела видео, то сразу поняла: он – и мне больно это признавать, ведь она (Заруцкая – 24 Канал) этого не заслуживала – но он дошел до определенного предела,
– сказала Браун в комментарии The Post.
Девушка добавила, что просто пыталась понять: "Почему он так поступил?"
"Это же не похоже на него. И единственное, что я могла подумать: он просто... сломался. Он больше не выдержал", – указывает она.
Что известно об убийстве украинки в США?
23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны в собственной стране, убили в городе Шарлотт (Северная Каролина).
34-летний Декарлос Браун нанес незнакомой девушке множественные удары ножом прямо в вагоне трамвая.
Известно, что Декарлос Браун был бездомным и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. С 2011 года против Брауна выдвигали ряд обвинений: в кражах, ограблении с применением оружия и угрозах. Почти все дела закрыли.
Преступление вызвало бурную реакцию в Штатах. Дональд Трамп отреагировал на преступление и заявил, что подозреваемый в убийстве должен быть приговорен к смертной казни. К расследованию подключилось ФБР.
Илон Маск заявил, что готов выделить один миллион долларов на создание муралов с изображением убитой в США Ирины Заруцкой.
На платформе Х появились тысячи постов с хэштегами #IrynaZarutska, #JusticeForIryna, #Zarutska.