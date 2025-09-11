Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Почему американец убил Ирину Заруцкую?

Обвиняемый в убийстве Декарлос Браун-младший рассказал своей семье, что убил украинскую беженку, потому что считал, что девушка читает его мысли.

На аудиозаписи разговора с сестрой, состоявшейся через 6 дней после убийства, слышно бессодержательное объяснение мотивов. Подозреваемый говорит, что убить Заруцкого его заставил "материал в его теле".

Сестра обвиняемого Трейси Браун рассказала, что ее брат страдает параноидальной шизофренией и не раз говорил ей, что правительство вживило ему чип.

Когда я увидела видео, то сразу поняла: он – и мне больно это признавать, ведь она (Заруцкая – 24 Канал) этого не заслуживала – но он дошел до определенного предела,

– сказала Браун в комментарии The Post.

Девушка добавила, что просто пыталась понять: "Почему он так поступил?"

"Это же не похоже на него. И единственное, что я могла подумать: он просто... сломался. Он больше не выдержал", – указывает она.

Что известно об убийстве украинки в США?